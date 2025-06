Arnold Schwarzenegger a spus care film i-a adus, în mod surprinzător, cei mai mulți bani / „Am câștigat o avere cu filmul acela”

Arnold Schwarzenegger este poate cel mai cunoscut pentru rolul Terminatorului, dar a fost un film cu totul diferit cel care i-a adus în mod neașteptat cel mai mare câștig, scrie People.

Actorul în vârstă de 77 de ani a dezvăluit că filmul său din 1988, Twins, a fost cel mai profitabil pentru el din punct de vedere financiar. „Am câștigat o avere cu filmul acela”, a spus Schwarzenegger.

În Twins, Schwarzenegger și Danny DeVito joacă rolul unor gemeni modificați genetic, separați la naștere și reuniți la maturitate.

„A fost Twins pentru că nu am primit niciun ban, niciun salariu”, a explicat Schwarzenegger, înainte ca gazda emisiunii Watch What Happens Live, Andy Cohen, să adauge: „Ai primit o parte din profit!”

Schwarzenegger a continuat: „Exact. Și a fost fantastic”.

Schwarzenegger a dezvăluit, de asemenea, că Eddie Murphy era în negocieri pentru a juca rolul celuilalt frate în continuarea filmului, dar filmul nu s-a mai realizat.

„Continuarea se numea Triplets, dar nu s-a mai realizat pentru că regizorul, Ivan Reitman, a decedat chiar înainte de a începe filmările”, a explicat Schwarzenegger.

Actorul s-a reunit recent cu DeVito și fostul prim-ministru britanic Tony Blair într-o fotografie publicată pe Instagram.

„Îmi place să reunesc vechi prieteni!”, a scris fostul guvernator al Californiei în descrierea fotografiei. „A fost fantastic să-l revăd pe dragul meu prieten Tony Blair și să i-l prezint pe fratele meu, @dannydevito. Abia aștept să discutăm împreună despre combaterea poluării la summitul @schwarzeneggerclimate de la Viena!”

Deși „Triplets” nu a fost niciodată realizat, DeVito a sugerat o altă colaborare cu Schwarzenegger în 2024.

„Lucrăm la ceva, un proiect pe care îl vom realiza împreună, un alt film”, a declarat actorul în vârstă de 80 de ani pentru CNN. „Arnold și cu mine suntem buni prieteni. Ne-am cunoscut cu mult înainte de Twins, cu ani în urmă.”

DeVito a glumit: „Am ratat Twins 2, pentru că el a devenit guvernator – ar fi trebuit să facă Twins 2 în loc să devină guvernator.”

Schwarzenegger a luat o pauză de la actorie pentru a ocupa funcția de guvernator al Californiei între 2003 și 2011.

Schwarzenegger a dezvăluit și care dintre cele șase filme Terminator este cel mai puțin preferat de el.

„Aș spune că cel mai prost este probabil al patrulea, pentru că a fost realizat în perioada în care eram guvernator și nu am jucat în el”, a spus Schwarzenegger, referindu-se la Terminator Salvation din 2009, cu Christian Bale în rolul principal.

El a glumit: „Cum poți face un film Terminator fără ca eu să joc în filmul Terminator? Nu are niciun sens”.