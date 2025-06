Arnold Schwarzenegger s-a certat cu regizorul filmului Terminator, James Cameron, din cauza schimbării celebrei replici „I’ll Be Back”

Arnold Schwarzenegger era pe punctul de a pierde ocazia de a rosti una dintre cele mai celebre replici ale sale din filme, scrie People.

În timpul conversației cu fiul său Patrick Schwarzenegger pentru seria Actors on Actors a revistei Variety, cei doi au comparat munca lui Patrick la The White Lotus cu Mike White cu cea a lui Arnold cu James Cameron la filmul său din 1984, Terminatorul.

În timpul discuției, Arnold a dezvăluit că s-a certat cu regizorul în legătură cu replicile, dar Cameron nu a cedat.

„Am studiat scenariul timp de o lună și am pe cineva care citește rolurile împreună cu mine, repetăm și facem repetiții. Este ca în culturism – repetiții, repetiții, repetiții. Cu cât faci mai multe repetiții, cu atât devii mai bun”, a spus Arnold, în vârstă de 77 de ani.

„Este o abordare de școală veche. Regizorul Billy Wilder spunea mereu: «Nu v-am angajat să fiți interpreți. V-am angajat să fiți actori». Regizorii vechi erau fanatici în privința «Studiază-ți dialogul și atinge ținta»”, își amintește el.

Arnold a dat un exemplu despre cum „Jim Cameron este așa”, amintindu-și când i-a spus: „Nu-mi place replica «Mă întorc!»”. („I’ll Be Back”)

„El spune: ”Cum adică nu-ți place replica?„ I-am răspuns: ”E ciudat ca un german să spună „Mă întorc”.(„I’ll Be Back”) De ce nu spui pur și simplu „Mă voi întoarce”?” („I will be back”?)

Cameron i-a răspuns lui Arnold: „Oh, încerci să-mi spui cum să fiu un scenarist mai bun? Pentru că eu nu-ți spun să fii un actor mai bun. Spune doar ”I’ll Be Back”. Dacă vrei să fac 10 duble pentru că te simți nesigur, putem face asta. Dar nu-mi schimba scenariul.”

Desigur, replica a rămas și a fost citată la nesfârșit de atunci.

În 2023, Schwarzenegger a lăudat scenariul lui Cameron pentru Terminator, apreciindu-l pentru că a prezis viitorul inteligenței artificiale, care acum „a devenit realitate”, după cum a spus el.

„Astăzi, toată lumea se teme de asta, de unde va ajunge”, a spus actorul despre preocupările actuale legate de IA, în cadrul evenimentului An Evening with Arnold Schwarzenegger, desfășurat în Los Angeles în iunie 2023. „Și în acest film, în Terminator, vorbim despre mașinile care devin conștiente de sine și preiau controlul.”

Schwarzenegger a lăudat „genialitatea scenariului” din filmul SF al lui Cameron, având în vedere că „la acea vreme abia începusem să zgâriem suprafața IA, inteligența artificială. Gândiți-vă la asta.”

„Acum, după câteva decenii, a devenit realitate. Așadar, nu mai este o fantezie sau ceva futurist. Este aici, astăzi. Și acesta este scenariul extraordinar al lui Jim Cameron”, a adăugat Schwarzenegger.