Armata israeliană face publice imagini cu interceptarea unor rachete Houthi

Forțele de Apărare ale Israelului difuzează o înregistrare video care arată un avion de luptă F-35I care interceptează o rachetă de croazieră sau o dronă lansată de Houthis, susținuți de Iran în Yemen, spre Israel, marți, transmite The Times of Israel.

Forțele de apărare israeliene descriu proiectilul ca fiind o rachetă de croazieră, în timp ce rebelii houthi au declarat că au lansat rachete balistice și drone spre Israel.

IDF releases a video showing an F-35I fighter jet intercepting one of the cruise missiles/drones launched by the Iran-backed Houthis in Yemen on Tuesday. pic.twitter.com/8qSNbrbvSJ

