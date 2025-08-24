Aproximativ 50.000 de participanţi, în prima zi a Festivalului Enisala – Unitate la cetate

Aproximativ 50.000 de persoane au participat, sâmbătă seara, la primele concerte oferite în cadrul Festivalului Enisala – Unitate la cetate, evenimentul debutând cu un spectacol aviatic şi de paraşutism oferit de Aeroclubul României, transmite Agerpres.

Spectacolul aviatic a fost susţinut de trei aeronave, una dintre ele condusă de o doamnă, iar cel de paraşutism a avut 12 protagonişti, unul dintre ei purtând un steag al României de dimensiuni mari.

„A fost pentru prima oară când am văzut un show aviatic. Eram în maşină şi a fost interesant. Şi la Galaţi sunt două evenimente, dar am spus că trebuie să vedem şi ce este aici. Am profitat, ne-am luat cazare la Jurilovca şi am mers şi la Gura Portiţei”, a declarat, pentru AGERPRES, Dana Neculai, din Galaţi, participantă la eveniment.

Show-ul aviatic şi de paraşutism a fost urmat de recitaluri ale ansamblurilor „Perla Deltei” şi „ZadunaiskaSici”, precum şi de concerte susţinute de Alex Velea, The Urs şi Zdob şi Zdub.

Pentru comercianţii din Jurilovca, Festivalul de la Enisala a fost „o gură de oxigen”, în condiţiile în care unul dintre cele mai importante evenimente de gen din judeţ, Sărbătoarea borşului lipovenesc, nu va mai avea loc în acest an.

„Am înţeles că s-au anulat rezervările făcute în perioada respectivă. Noi nu ne ocupăm de aşa ceva, dar evenimentul de aici este important pentru noi. (…) Am avut clienţi care s-au întors să ne mulţumească pentru creveţi şi pentru sturionul pe plită”, a afirmat administratorul unei unităţi fast-food, Raluca Enache.

Potrivit Consiliului Judeţean, în prima zi a Festivalului Enisala – Unitate la cetate, numărul spectatorilor a fost de aproximativ 50.000, „o participare record”.

Ca şi în anii trecuţi, participanţii la festival au fost invitaţi de organizatori să sprijine un copil cu probleme de sănătate din satul Enisala.

Prima seară a evenimentului s-a încheiat cu un foc de artificii, festivalul urmând să continue în duminică seara, începând cu ora 19:00, cu recitaluri susţinute de Daniela Matache şi Sara Mihai, ansamblurile locale „Heracleea” şi „Sarichioi”, precum şi cu concertele Andra Gogan, Bosquito şi Bere Gratis Oficial.

Festivalul Enisala – Unitate la cetate se va încheia luni seara cu un foc de artificii, care va fi precedat de concertele susţinute de Acoustic Boys, The Motans şi Andra.

Evenimentul este organizat de Consiliul Judeţean, Primăria comunei Sarichioi şi Autentic Events.

Cetatea Enisala, cel mai vizitat obiectiv turistic din judeţul Tulcea, monument de arhitectură militară unic în România, a fost construită de genovezi în a doua jumătate a secolului al XIV-lea, apoi, pentru o scurtă perioadă, a revenit domnitorului român Mircea cel Bătrân, care a pierdut-o în favoarea Imperiului Otoman.