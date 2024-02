Aproape jumătate dintre adolescenţii de 16-17 ani petrec cel puţin 4 ore pe zi pe internet, iar mulți copii de 5-10 ani utilizează deja rețele de socializare, arată o anchetă Salvaţi Copiii

Aproape jumătate dintre adolescenţii cu vârste de 16-17 ani petrec cel puţin patru ore pe zi navigând pe internet, iar în cazul unora dintre aceştia numărul orelor petrecute online depăşeşte 6, în fiecare zi, arată o anchetă Salvaţi Copiii. Datele acesteia indică faptul că preşcolari sau şcolari cu vârste de 5-10 ani utilizează reţelele de socializare, iar numărul copiilor care primesc mesaje supărătoare pe internet este în creştere. Principalele îngrijorări ale părinţilor privind utilizarea internetului de către copii se referă la expunerea acestora la conţinut nepotrivit sau de posibilitatea să fie contactaţi online de persoane pe care nu le cunosc în viaţa reală, transmite News.ro.

”Vizionarea de conţinut video şi jocurile sunt principalele activităţi indicate de părinţi, întrebaţi ce face fiul/ fiica pe internet, cu menţiunea că vizionarea de conţinut video are incidenţa maximă la copiii cu vârsta sub 5 ani, de aproximativ 80% şi scade spre 50% în cazul adolescenţilor. Utilizarea reţelelor de socializare creşte semnificativ odată cu vârsta, cu un accent deosebit pentru Instagram şi Whatsapp, accesate de 86% dintre adolescenţi, urmate de TikTok (70%). Conform datelor din cel mai recent sondaj derulat de Organizaţia Salvaţi Copiii în rândul părinţilor în luna ianuarie 2024, adolescenţii de 16-17 ani petrec o perioadă considerabilă de timp navigând pe internet, cu 34% dintre ei fiind online între 4-6 ore pe zi şi 14% depăşind 6 ore pe zi”, sunt rezultate ale unei anchete realizate de organizaţia Salvaţi Copiii România.

Acelaşi studiu arată că 75% dintre părinţii ai căror copii petrec timp online declară că îngrijorarea lor cea mai mare legată de utilizarea internetului de către cei mici este expunerea acestora la conţinut nepotrivit pe internet, iar 70% dintre adulţi sunt îngrijoraţi de posibilitatea ca fiii sau fiicele lor să fie contactaţi online de persoane pe care nu le cunosc în viaţa reală.

”În plus, 59% dintre părinţi se tem că copiii lor ar putea fi victime ale infracţiunilor pe internet. Aceste cifre arată o conştientizare crescută a riscurilor online şi subliniază nevoia de strategii eficiente pentru protecţia copiilor în mediul digital”, transmit oficialii organizaţiei.

Cercetarea realizată de Salvaţi Copiii arată, de asemenea, că principale activităţi indicate de părinţii întrebaţi ce fac copiii lor pe internet sunt vizionarea de conţinut video şi jocurile.

”Observăm că vizionarea de conţinut video are incidenţa maximă la copiii cu vârsta sub 5 ani, de aproximativ 80% şi scade spre 50% în cazul adolescenţilor”, adaugă sursa citată.

Conform acesteia, ”intervalul de vârstă în care utilizarea reţelelor sociale devine semnificativă este de 5-10 ani, spre exemplu 32% dintre părinţii cu copii de această vârstă afirmă ca fiul/ fiica lor utilizează TikTok, 21% Instagram, 19% Facebook şi 17% Snapchat”.

”Doar 9% dintre părinţi declară că ştiu faptul că copilul lor s-a confruntat în ultimul an cu o situaţie neplăcută online, procentul fiind mai mare (13%) în cazul părinţilor ai căror copii au vârsta între 13 şi 15 ani şi mai mic (7%) în cazul părinţilor ai căror copii au între 16-17 ani. 11% dintre părinţi declară că nu ştiu dacă copiii lor s-au confruntat cu probleme pe internet, în timp ce 80 % dintre ei susţin faptul că copiii lor nu au experimentat probleme în mediul online”, mai arată rezultatele studiului.

În 2023, datele centralizate de Salvaţi Copiii de la copiii cu acces la internet, cu vârsta cuprinsă între 8 şi 17 ani, arată că doi din cinci copii spun că au fost jigniţi sau au primit mesaje supărătoare pe internet, numărul acestora fiind în creştere cu aproximativ 3 procente faţă de 2021.

”Doar 17% dintre copii admit că au trimis altora astfel de mesaje cu conţinut ofensator. Ponderea fetelor care afirmă că au fost jignite pe internet este cu 12 puncte procentuale mai mare decât a băieţilor care au avut o astfel de experienţă, iar copiii din mediul rural afirmă într-o măsură mai ridicată că au fost jigniţi/ deranjaţi pe internet comparativ cu cei din mediul urban. 77% dintre copii afirmă că petrec cel puţin 3 ore zilnic pe internet”, precizează Salvaţi Copiii.

Studiile realizate de organizaţie de-a lungul timpului arată că fenomenul de cyberbully-ing continuă să reprezinte principala ameninţare pentru copii în mediul virtual, iar puţine dintre victimele minore ale abuzului pe internet au raportate asemenea incidente.

”Astfel, doar 3 din 10 victime ale abuzului cibernetic au avut încredere să discute cu cineva despre incident, de obicei un prieten. Pentru că traumele le afectează modul de funcţionare şi randamentul şcolar, este crucial ca părinţii şi profesorii să înţeleagă că într-o astfel de situaţie toţi copiii implicaţi sunt victime, indiferent de rolul pe care îl au (victimă, agresor, martor) şi au nevoie de ajutor din partea adulţilor pentru a gestiona situaţia şi a reduce efectele”, precizează sursa citată.

În contextul acestor cifre şi pentru a marca Ziua Siguranţei pe Internet, Organizaţia Salvaţi Copiii pune la dispoziţia părinţilor ghidul „Copilul tău este în siguranţă pe internet?”, care are rolul de a-i ajuta să aibă o mai bună înţelegere a pericolelor online şi pentru a le oferi suport în sprijinirea copiilor şi adolescenţilor în navigarea lor sigură pe internet. Ghidul poate fi descărcat de pe oradenet.ro şi poate fi adaptat pentru orice grupă de vârstă.

“De asemenea, punem la dispoziţie o linie de consiliere pentru a aborda problemele întâmpinate pe internet şi o linie de raportare a conţinuturilor ilegale sau dăunătoare, lucrând în strânsă colaborare cu autorităţile competente. Eforturile noastre comune sunt esenţiale pentru a asigura un mediu online sigur pentru copiii noştri. Este esenţial să dezvoltăm în continuare strategii în cadrul politicilor publice care să garanteze respectarea drepturilor copiilor în mediul online”, a declarat preşedintele executiv al Salvaţi Copiii România, Gabriela Alexandrescu.