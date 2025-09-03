G4Media.ro
Aproape 600 de economişti, între care și laureați ai Premiului Nobel, apără…

Donald Trump summitul NATO
Sursa foto: Inquam Photos / Eduard Vinatoru

Aproape 600 de economişti, între care și laureați ai Premiului Nobel, apără independenţa Rezervei Federale şi pe guvernatoarea Lisa Cook, în faţa încercărilor lui Trump de a o demite

Un grup de 593 de economişti, printre care laureaţi ai Premiului Nobel şi foşti oficiali ai Rezervei Federale (Fed), au semnat marţi o scrisoare deschisă în care avertizează că încercarea preşedintelui Donald Trump de a o demite pe guvernatoarea Fed Lisa Cook ameninţă independenţa băncii centrale şi subminează încrederea în unul dintre pilonii sistemului financiar american, transmite CNBC, ciutat de News.ro.

”Politica economică solidă necesită instituţii monetare credibile, iar aceste instituţii depind de independenţa Rezervei Federale”, se arată în apelul adresat Casei Albe, Congresului şi opiniei publice. Printre semnatari se numără Joseph Stiglitz, Claudia Goldin, Alvin Roth, Paul Milgrom şi Paul Romer, dar şi foşti membri ai Consiliului Consilierilor Economici din administraţiile Obama şi Biden.

Scrisoarea apare la mai puţin de două săptămâni după ce Trump a devenit primul preşedinte american care încearcă să destituie un guvernator al Fed, acuzând-o pe Cook de ”fraudă ipotecară” şi invocând o anchetă penală lansată de propriul Departament al Justiţiei.

Economiştii resping acuzaţiile, descriindu-le drept ”neprobate” şi avertizează că astfel de atacuri slăbesc principiul fundamental al independenţei băncii centrale.

Ei subliniază că standardul ridicat pentru îndepărtarea unui guvernator este esenţial pentru stabilitatea politicii monetare şi că politizarea Fed riscă să crească incertitudinea, să majoreze dobânzile şi costurile pentru familii şi companii.

Lisa Cook a contestat în instanţă demiterea, calificând acuzaţiile ca fiind false şi motivate politic. Judecătorul care a audiat vineri cererea de suspendare temporară a deciziei nu a emis încă un verdict.


  Trumpică s-a prins greu.
    E o vorbă din străbuni: nu știe geto-dacul, ce știe tot netul!
    El, Trumpică e obsedat să transforme America într-o dictatură. Luminoasă crede el. Internetul din America e controlat de China și îi livrează lui Donald și susținătorilor săi fix ce le-a livrat ce le-a livrat suveraniștilor geto-daci, cu tătucul e mai sigur!

