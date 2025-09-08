Apelul lui Marine Le Pen în procesul care i-a adus interdicţia de a candida la alegerile prezidenţiale din Franța din 2027 se va judeca între 13 ianuarie şi 12 februarie 2026

Mult aşteptatul proces în apel în cazul asistenţilor de la Parlamentul European ai fostului Front Naţional, în prezent Reuniunea Naţională (RN), partidul lui Marine Le Pen, va avea loc între 13 ianuarie şi 12 februarie 2026, cu mai mult de un an înainte de alegerile prezidenţiale din 2027 din Franţa, conform calendarului stabilit luni într-o şedinţă la Curtea de Apel din Paris. În martie, în primă instanţă, Marine Le Pen a fost condamnată în acest caz la o pedeapsă de ineligibilitate de cinci ani, cu executare imediată, relatează presa franceză, citată de News.ro.

Rassemblement National (fostul FN), lidera sa Marine Le Pen şi alte unsprezece persoane, adică jumătate dintre cei condamnaţi în primă instanţă, vor fi rejudecaţi pentru deturnare de fonduri publice, fiind acuzaţi că au pus în aplicare un „sistem” între 2004 şi 2016 pentru a plăti angajaţii partidului cu bani din bugetul Parlamentului European.

Acest termen judiciar pentru procesul în apel va fi decisiv pentru viitorul politic al lui Marine Le Pen, care speră totuşi să poată candida la preşedinţie în 2027.

În primă instanţă, la sfârşitul lunii martie, Tribunalul Penal din Paris a condamnat-o pe Marine Le Pen la patru ani de închisoare, dintre care doi fără suspendare, cu purtarea unei brăţări electronice, la o amendă de 100.000 de euro şi, mai ales, la o interdicţie de a mai participa la viaţa politică timp de cinci ani cu executare imediată.

Fosta şefă a Frontului Naţional a fost găsită vinovat că, între 2004 şi 2016, a pus la punct un „sistem” de remunerare a angajaţilor partidului cu bani de la Parlamentul European, ceea ce a dus la un prejudiciu economic estimat la 3,2 milioane de euro.

Dintre cele 25 de persoane condamnate în acest proces, doar 13 au făcut apel, ceea ce sugerează că procesul va fi mai scurt decât primul, care a durat două luni, în toamna anului 2024. În ciuda volumului ameţitor de dosare care aşteaptă să fie soluţionate la Curtea de Apel din Paris, această instanţă şi-a accelerat calendarul, astfel încât va fi în măsură să se pronunţe probabil în vara anului 2026, cu mult înainte de alegerile prezidenţiale.

În iulie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a respins demersul lui Marine Le Pen, în prezent preşedinta grupului Rassemblement National din Adunarea Naţională (parlamentul francez), care ceruse suspendarea măsurii de interzicere de a candida în funcţii publice până la decizia în apel. Instanţa europeană a considerat că nu există riscul unei încălcări ireparabile a drepturilor reclamantei.

Anunţul privind procesul în apel al lui Marine Le Pen a venit chiar înainte de votul de încredere cerut de premierul Francois Bayrou, pe care Le Pen ameninţase că nu îl va sprijini. La ultima moţiune de cenzură, a opta, care a avut loc la începutul lui iulie, guvernul lui Bayrou supravieţuise graţie voturilor partidului lui Le Pen.