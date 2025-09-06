G4Media.ro
Luis Enrique, transportat de urgență la spital după o căzătură cu bicicleta. Antrenorul PSG-ului va fi operat

Antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a căzut de pe bicicletă şi a fost transportat de urgență, vineri, la spital, având nevoie de o intervenţie chirurgicală la claviculă, notează News.ro.

„În urma unei căzături cu bicicleta survenite vineri, antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a fost preluat de serviciile de urgenţă şi va fi supus unei operaţii pentru o fractură de claviculă”, a explicat clubul parizian vineri seara, exprimându-şi „tot sprijinul” faţă de tehnicianul spaniol în vârstă de 55 de ani şi urându-i „însănătoşire grabnică”.

„Clubul va comunica mai multe informaţii în curând”, se arată în comunicat.

Fostul antrenor al FC Barcelona ar urma să mai petreacă câteva zile în spital şi momentan nu se ştie dacă va putea să stea pe bancă duminică, 14 septembrie, în meciul împotriva echipei Lens, în cadrul etapei a patra a campionatului Franţei.

