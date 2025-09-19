G4Media.ro
harta israel palestina palestinieni cisiordania gaza
sursa foto: Captură Google Maps

Anexarea Cisiordaniei este ”o linie roşie clară”, avertizează preşedinţia franceză / Zece state ONU cer recunoașterea statului Palestina

Anexarea Cisiordaniei ocupate, ameninţată de oficiali israelieni ca represalii pentru recunoaşterea unui stat palestinian de către Franţa şi alte ţări, este „o linie roşie clară” a avertizat vineri preşedinţia franceză, relatează AFP, citată de Agerpres.

La o conferinţă luni, la New York, în marja Adunării Generale a ONU, vor fi reprezentate „zece ţări care au decis” să „recunoască Statul Palestina”, a declarat un consilier al preşedintelui Emmanuel Macron.

Pe lângă Franţa, la originea acestei iniţiative, „este vorba de Andorra, Australia, Belgia, Canada, Luxemburg, Portugalia, Malta, Regatul Unit şi San Marino”, a spus el.

Recunoaşterea statului Palestina de către zeci de ţări luni, la un summit în marja Adunării Generale a ONU, va fi „un moment cheie” pe lungul drum către pace în Orientul Mijlociu, a declarat, la rândul său, pentru AFP premierul luxemburghez Luc Frieden, care se va afla la New York pentru a susţine poziţia ţării sale.

În plin război în Fâşia Gaza, Luxemburg, una dintre ţările fondatoare ale UE, se va alătura iniţiativei franco-saudite de recunoaştere a statului Palestina, la un summit în marja Adunării Generale a ONU.

