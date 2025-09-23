Amplă operaţiune în Italia ce vizează clanul Piromalli al mafiei calabreze ‘Ndrangheta / 26 de persoane au fost arestate

Unitatea specială ROS a poliţiei italiene, Carabinieri, a arestat marţi 26 de persoane, într-o amplă operaţiune care a vizat clanul Piromalli, din puternica mafie ‘Ndrangheta, cu sediul în Calabria, informează agenţia de presă italiană ANSA, citată de Agerpres.

Şeful clanului, Pino Piromalli, în vârstă de 80 de ani, s-a numărat printre suspecţii arestaţi.

Mafiotul din Gioia Tauro – port important de pe ruta Suez-Gibraltar, una din cele mai aglomerate din lume – era în libertate din 2021, după ce a petrecut 22 de ani în închisoare sub regimul strict „41-bis”, aplicat celor găsiţi vinovaţi de infracţiuni grave, inclusiv participare la mafie sau terorism.

Potrivit anchetatorilor, clanul a devenit mai puternic de la eliberarea lui Piromalli, care a fost arestat pentru prima dată în 1999, după şase ani de fugă de justiţie.

Suspecţii sunt acuzaţi de infracţiuni precum conspiraţie de tip mafiot, extorcare, spălare de bani şi deţinere ilegală de arme şi muniţii.

‘Ndrangheta este considerată cea mai bogată mafie din Italia datorită controlului pe care îl exercită asupra unei mari părţi din comerţul european cu cocaină şi este privită totodată ca fiind cea mai puternică şi periculoasă, eclipsând Cosa Nostra din Sicilia. Tentaculele sale se întind în întreaga lume.