Amenințarea reprezentată de Coreea de Nord s-ar putea schimba „drastic” în următorul deceniu, având în vedere cooperarea cu Rusia, spune un oficial american

Natura amenințării la adresa securității reprezentate de Coreea de Nord s-ar putea schimba „drastic” în următorul deceniu, ca urmare a cooperării fără precedent a acesteia cu Rusia, a declarat joi directorul principal al Casei Albe pentru controlul armamentului, Pranay Vaddi, scrie Reuters.

„Ceea ce vedem între Rusia și Coreea de Nord este un nivel de cooperare fără precedent în sfera militară”, a declarat Vaddi pentru think tank-ul Center for Strategic and International Studies din Washington.

„Și spun fără precedent foarte deliberat – Nu am mai văzut așa ceva până acum”.

Vaddi a declarat că este necesar să se acorde o atenție deosebită nu doar ajutorului acordat de Coreea de Nord, înarmată nuclear, pentru războiul Rusiei din Ucraina, în primul rând sub formă de sisteme de rachete, ci și „ceea ce ar putea să se întâmple și în cealaltă direcție”.

„Cum ar putea acest lucru să îmbunătățească capacitățile Coreei de Nord? Și ce înseamnă asta pentru propria noastră postură de descurajare extinsă în regiune, atât cu Coreea, cât și cu Japonia?”. „Cred că natura Coreei de Nord ca amenințare în regiune s-ar putea schimba drastic în următorul deceniu ca urmare a acestei cooperări”, a spus Vaddi.

Vaddi a declarat că Statele Unite vor continua să colaboreze cu Coreea de Sud pentru a se asigura că „descurajarea extinsă” combinată a acestora este cât mai credibilă în fața amenințării în evoluție a Coreei de Nord – o referire la „umbrela nucleară” a SUA care îi protejează pe aliați.

Întrebat cât de îngrijorător este faptul că astfel de aliați vor urmări propriile capacități de apărare nucleară în fața amenințării nord-coreene în creștere, Vaddi a spus: „Vrem să ne asigurăm că sistemul de umbrelă nucleară al SUA, așa cum a existat, rămâne suficient pentru a descuraja amenințările, inclusiv amenințările emergente care emană din Europa și Asia”.

Rusia a declarat miercuri că își dezvoltă relațiile cu Coreea de Nord în toate domeniile, inclusiv în cele „sensibile”, după ce ministrul nord-coreean de externe a purtat discuții rare la Kremlin cu președintele Vladimir Putin, care a fost invitat să viziteze țara izolată și înarmată nuclear.

Putin a aprofundat legăturile cu Coreea de Nord de când a trimis trupe în Ucraina în 2022, iar Washingtonul a condamnat ceea ce spune că au fost livrări semnificative de rachete nord-coreene către Rusia, pe fondul îngrijorărilor că Rusia ar putea împărtăși în schimb tehnologie de armament cu Pyongyang.