Bărbat din judeţul Timiş, arestat / A încălcat ordinul de protecţie şi a intrat în magazinul în care lucrează fosta sa soţie, unde a ameninţat-o

Un bărbat de 37 de ani din judeţul Timiş a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a încălcat ordinul de protecţie şi a intrat în magazinul în care lucrează fosta sa soţie, transmite News.ro.

”În data de 08 august a.c., în jurul orei 12:30, poliţiştii oraşului Făget au fost sesizaţi de către o femeie de 38 de ani, cu privire la faptul că fostul soţ, în vârstă de 37 de ani, ar fi încălcat ordinul de protecţie care prevedea măsura de a păstra distanţa de 200 de metri faţă de aceasta sau locul de muncă”, a transmis, duminică, IPJ Timiş.

Poliţiştii au stabilit că bărbatul a pătruns în magazinul alimentar din localitatea Margina unde lucrează fosta soţie, încălcând măsura restrictivă.

Femeia nu a fost agresată în timpul întâlnirii cu fostul soţ, însă a fost ameninţată de acesta cu acte de violenţă.

”Poliţiştii, sub coordonarea procurorului de caz, l-au reţinut pe bărbat pentru 24 de ore în arestul Poliţiei, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de încălcare de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecţie provizoriu şi ameninţare , iar astăzi, 10 august, magistraţii au dispus măsura arestului preventiv pentru 30 de zile”, a mai transmis Poliţia.

Peste 30 de femei au fost ucise, de la începutul anului în România, cele mai multe de foştii parteneri.