Alvaro Morata acuză conducerea lui Galatasaray în mesajul de adio pentru club: „Există principii care nu trebuie încălcate niciodată, cum ar fi respectul pentru drepturile fiecăruia”

La o distanță de șase luni de la sosirea sa, Alvaro Morata și-a anunțat, marți, plecarea de la Galatasaray pe rețelele de socializare. Într-un mesaj lung de adio, atacantul spaniol le mulțumește fanilor înainte de a ataca conducerea clubului turc, care se pare că nu și-a „onorat toate angajamentele”.

Șase luni la Milan, apoi șase luni la Galatasaray: Alvaro Morata se chinuie să se regăsească de când a plecat de la Atlético Madrid. Într-un mesaj de adio publicat pe rețelele de socializare, atacantul spaniol, în vârstă de 32 de ani, și-a oficializat plecarea anticipată și a acuzat grav conducerea clubului turc: „Angajamentele luate nu au fost onorate, până în punctul în care nu am avut altă opțiune decât să renunț la o parte din salariul meu și la alte drepturi contractuale pe care le-am dobândit jucând aici.”

„Pentru mine, în viață ca și la muncă, există principii care nu trebuie încălcate niciodată, cum ar fi respectul pentru drepturile fiecăruia”, s-a revoltat atacantul La Roja (86 de meciuri, 37 de goluri), potrivit L’Equipe. „A nu recunoaște și a nu plăti ceea ce se datorează este, în ochii mei, inacceptabil și contrar valorilor de echitate și profesionalism în care cred.”

Întoarcere în Italia?

Cu toate acestea, Morata a ținut să-i salute pe fani, precum și pe foștii săi coechipieri și antrenori: „Am vrut să-i mulțumesc în mod special antrenorului și fantasticului său staff. Sunt sigur că veți continua să scrieți istoria lui Galatasaray.”

Fostul atacant al lui Real Madrid și Juventus ar putea încerca să-și relanseze cariera în Italia sezonul viitor. Potrivit ziarului Gazzetta dello Sport, Como ar fi plătit 4 milioane de euro clubului Galatasaray pentru a anula împrumutul său cu obligație de cumpărare de aproximativ 8 milioane de euro. Dacă s-ar alătura clubului lombard, campionul european din 2024 ar fi antrenat de compatriotul său și fostul său coechipier de la Chelsea, Cesc Fabregas.