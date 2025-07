Alpine se pregătește pentru F1 2026 cu transferuri de top, inclusiv de la Ferrari

Alpine este activă pe piața transferurilor, echipa anunțând două transferuri importante în perspectiva sezonului 2026, unul atât de important în Formula 1. Mutările marchează o nouă etapă în reconstrucția structurii sale de conducere și a departamentului tehnic, transmite The Race.

Astfel, Steve Nielsen va deveni, de la 1 septembrie 2025, noul director general al Alpine: din această poziție va superviza activitatea de la Enstone, baza operațională a echipei.

Nielsen are o vastă experiență în lumea F1: a făcut parte din conducerea Renault atunci când francezii au câștigat titlurile mondiale de la piloți din 2005 și 2006 cu Fernando Alonso.

Flavio Briatore rămâne la conducerea echipei din postul de director general executiv, dar Nielsen va prelua un rol-cheie atât la Enstone, cât și în paddock-urile din F1.

De asemenea, un alt pas important: Alpine a confirmat numirea lui Kris Midgley în postul de șef al dezvoltării aerodinamice.

De menționat că Midgley a mai lucrat în trecut la Enstone, dar și ca aerodinamist principal la Ferrari, și va raporta direct lui David Sanchez, directorul tehnic executiv, și el fost Ferrari.

Mișcările sunt unele importante în contextul apropiatelor reglementări din 2026.

Nu în ultimul rând, Alpine a mai anunțat că l-a transferat și pe Guy Martin, fost director de marketing la Visa.

Mișcarea este una menită să ducă Alpine spre o poziționare la nivel internațional a brandului. Martin va ocupa funcția de director global de marketing.

