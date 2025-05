Alpine confirmă schimbul de piloți: Franco Colapinto va concura în F1

Alpine a anunțat în mod oficial că începând cu Marele Premiu de la Imola, din data de 18 mai, Franco Colapinto va concura în Formula 1 pentru echipa cu sediul la Enstone.

Rezultatele modeste l-au scos din grila de start pe Jack Doohan, pilotul australian nereușind să adune vreun punct în actualul sezon din Formula 1.

Alpine mai traversează o schimbare importantă: Oliver Oakes, directorul echipei, a demisionat din funcție, iar directorul executiv Flavio Briatore i-a preluat atribuțiile.

„După ce am analizat primele curse ale sezonului, am ajuns la decizia de a-l pune pe Franco în mașină alături de Pierre pentru următoarele cinci curse”, a declarat Briatore.

„Știm că sezonul 2026 va fi unul important pentru echipă, iar o evaluare completă și corectă a piloților în acest sezon este lucrul corect de făcut pentru a ne maximiza ambițiile anul viitor”, a completat Briatore.

Văzut ca un tânăr pilot cu un potențial foarte mare, Doohan nu a impresionat cu nimic în primele șase curse din sezonul 2025 al Formulei 1.

Pe lângă prestațiile lamentabile, Doohan a pierdut și încrederea echipei după ce pe durata cursei de la Miami a catalogat deciziile strategice ale superiorilor ca fiind „o glumă și inacceptabile.”

Venirea argentinianului Colapinto (21 de ani) ar putea revitaliza o echipă Alpine aflată în mare suferință: criză de rezultate, dar și de imagine.

Clasamentul piloților după GP din Miami

1 Oscar Piastri (McLaren) 131 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 115

3 Max Verstappen (RedBull) 99

4 George Russell (Mercedes) 93

5 Charles Leclerc (Ferrari) 53

6 Kimi Antonelli (Mercedes) 48

7 Lewis Hamilton 41 (Ferrari) 41

8 Alexander Albon (Williams) 30

9 Esteban Ocon (Haas) 14

10 Lance Stroll (Aston Martin) 14

11 Yuki Tsunoda (RedBull) 9

12 Pierre Gasly (Alpine) 7

13 Carlos Sainz (Williams) 7

14 Nico Hulkenberg (Sauber) 6

15 Oliver Bearman (Haas) 6

16 Isack Hadjar (Racing Bulls) 5

17 Fernando Alonso (Aston Martin) 0

18 Liam Lawson (Racing Bulls) 0

19 Jack Doohan (Alpine) 0

20 Gabriel Bortoleto (Sauber) 0.

Clasamentul constructorilor

1 McLaren 246 puncte

2 Mercedes 141

3 RedBull 105

4 Ferrari 94

5 Williams 37

6 Haas 20

7 Aston Martin 14

8 Racing Bulls 8

9 Alpine 7

10 Sauber 6.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1