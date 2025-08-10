G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Aglomeraţie pe Transfăgărăşan, pe Valea Oltului şi pe DN 1 Sibiu-Braşov, în…

Sursa foto: Știrile Pro TV

Aglomeraţie pe Transfăgărăşan, pe Valea Oltului şi pe DN 1 Sibiu-Braşov, în contextul afluxului mare de turişti / Recomandările Poliției

Articole10 Aug 0 comentarii

Traficul rutier este aglomerat, duminică, pe DN 7C – Transfăgărăşan, pe DN 7 – Valea Oltului şi pe DN 1 Sibiu-Braşov, în contextul afluxului mare de turişti. Poliţiştii din Sibiu dirijează circulaţia în zonele cu traficul cel mai intens şi fac o serie de recomandări pentru şoferi, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu informează participanţii la trafic că se înregistrează valori ridicate de trafic pe următoarele drumuri naţionale : DN 7C – Transfăgărăşan, DN 7 – Valea Oltului, DN 1 – Sibiu-Braşov.

”Aglomeraţia este generată în principal de afluxul mare de turişti, specific sezonului estival, care aleg aceste rute pentru recreere şi drumeţii. Pentru prevenirea blocajelor şi menţinerea fluenţei circulaţiei, poliţiştii rutieri sunt prezenţi în punctele aglomerate şi dirijează traficul în funcţie de valorile din teren, astfel încât recomandăm conducătorilor auto să respectate indicaţiile poliţiştilor rutieri de la faţa locului. Totodată, vă rugăm să adaptaţi viteza la condiţiile de drum şi trafic şi să evitaţi opririle neregulamentare pe marginea carosabilului, pentru a nu bloca traficul”, a transmis IPJ Sibiu.

De asemenea, şoferii sunt îndemnaţi la răbdare, prudenţă şi respect faţă de ceilalţi participanţi la trafic.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Aglomeraţie la ieşirea din ţară, la Giurgiu-Ruse şi pe Autostrada Soarelui către litoral

Articole9 Aug • 1.671 vizualizări
0 comentarii

Trafic oprit pe Transfăgărăşan, în judeţul Argeş

Articole7 Aug • 2.801 vizualizări
0 comentarii

Aglomeraţie pe podul de la punctul de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse / Poliţia recomandă celor care trec în Bulgaria să aleagă rute alternative

Articole4 Aug • 516 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.