Bărbat din Rusia, condamnat pentru „extremism” LGBT + la un an după moartea sa

Un tribunal din Moscova l-a condamnat postum pentru extremism pe un agent de turism din comunitatea LGBT+, mort cu un an înainte în detenție, semn al represiunii rusești împotriva celor care nu se conformează viziunii oficiale asupra familiei „tradiționale”, scrie Le Figaro.

Moartea lui Andrei Kutov, un agent de turism în vârstă de 48 de ani, găsit mort în celula sa din arestul preventiv cu un an în urmă, nu a împiedicat instanța să pronunțe verdictul. Rusia președintelui Vladimir Putin exercită o represiune feroce împotriva comunității LGBT+, condamnarea postumă de vineri demonstrând zelul autorităților în această privință.

Andrei Kutov era acuzat că a organizat călătorii pentru membrii comunității LGBT+ și a fost recunoscut vinovat de „activitate extremistă”, potrivit mass-media independentă rusă Mediazona, prezentă în tribunalul districtului Golovinski din Moscova. El a fost, de asemenea, declarat vinovat de utilizarea minorilor pentru distribuirea de pornografie.

Bărbatul a fost găsit mort în celula sa

Kutov, care conducea compania de turism Men Travel, a declarat că a fost bătut în timpul arestării sale în noiembrie 2024. „Cincisprezece persoane au venit în timpul nopții, m-au lovit, m-au pocnit în față”, a povestit el în timpul unei audieri la tribunal, la scurt timp după arestarea sa. Avocata sa a declarat la sfârșitul lunii decembrie 2024 că trupul agentului de turism a fost găsit în celula sa și că autoritățile i-au spus că a fost vorba de o sinucidere. Pentru organizațiile de apărare a drepturilor omului, continuarea procesului judiciar în ciuda decesului acuzatului servește în primul rând pentru a speria membrii comunității LGBT+.

Președintele Vladimir Putin consideră de ani de zile că tot ceea ce poate fi contrar „valorilor familiale tradiționale” este anti-rus și produs de influența Occidentului. În 2023, Curtea Supremă a Rusiei a desemnat inexistenta „Mișcarea internațională LGBT” ca o „organizație teroristă” și a interzis-o.

ONG-ul de apărare a drepturilor omului Human Rights Watch a considerat că această decizie va deschide „porțile pentru urmăriri arbitrare împotriva persoanelor LGBT sau percepute ca atare, precum și împotriva oricărei persoane care le apără drepturile sau își exprimă solidaritatea cu acestea”. Deja puțin ospitalieră, Rusia a devenit o țară din ce în ce mai periculoasă pentru membrii comunității LGBT+ de la începutul ofensivei ruse în Ucraina, care a fost însoțită de o înăsprire a politicilor sale conservatoare.