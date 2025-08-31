G4Media.ro
Aglomeraţie pe DN 5, pe sensul de ieşire din ţară pe la…

Foto: Inspectoratul Poliției de Frontieră Giurgiu / Facebook

Aglomeraţie pe DN 5, pe sensul de ieşire din ţară pe la Giurgiu-Ruse

31 Aug

Traficul rutier este aglomerat, duminică dimineaţă, pe DN 5, pe sensul de ieşire din ţară pe la Giurgiu-Ruse, anunţă Centrul Infotrafic. Tot duminică, sunt restricţii de trafic, în anumite intervale orare, pe DN 14A, la Mediaş, judeţul Sibiu, pentru desfăşurarea Campionatului Naţional de Viteză în Coastă, transmite News.ro.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că, duminică dimineaţă, nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu circulaţia oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condiţiilor meteo nefavorabile.

Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 Bucureşti-Piteşti, A2 Bucureşti-Constanţa, A3 Bucureşti-Ploieşti, DN 1 Ploieşti-Braşov şi DN 7 Piteşti-Sibiu, traficul rutier se desfăşoară fluent, în condiţiile unui carosabil preponderent uscat, cu vizibilitate bună şi valori normale de circulaţie.

Potrivit sursei citate, traficul rutier se desfăşoară în condiţii de aglomeraţie pe sensul de ieşire din ţară, pe DN 5 Giurgiu-Ruse, în judeţul Giurgiu.

”Reamintim că şi astăzi, 31 august, în intervalele orare 08:00 – 12:45 şi 13:30 – 18:30, se va închide circulaţia rutieră pe DN 14A, pe tronsonul kilometric 2+800 – 5+800 metri, în localitatea Mediaş, judeţul Sibiu, pentru desfăşurarea competiţiei sportive Campionatul Naţional de Viteză în Coastă – Cupa Mediaşului. Autovehiculele vor fi redirecţionate pe rute ocolitoare”, a transmis Centrul Infotrafic.

Pentru evitarea evenimentelor rutiere, şoferii sunt sfătuiţi să nu depăşească limitele legale de viteză stabilite pentru fiecare şosea, să evite depăşirile periculoase şi orice comportament agresiv în trafic, să se asigure constant, înainte de fiecare manevră şi să semnalizeze din timp schimbarea benzii de circulaţie sau a direcţiei, să nu aibă preocupări la volan de natură a le distrage atenţia de la condus, să adopte o conduită preventivă, păstrând o atitudine calmă şi responsabilă pe toată durata deplasării, să nu urce la volan obosiţi sau dacă au consumat alcool ori substanţe interzise.

1 comentariu

  1. E disperare mare pe romani sa calatoreasca. Parca vine sfarsitul lumii.

