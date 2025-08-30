G4Media.ro
Aglomeraţie la ieşirea din ţară pe la Gurgiu, din cauza lucrărilor la…

Aglomeraţie la ieşirea din ţară pe la Gurgiu, din cauza lucrărilor la pod / Traficul dirijat / Ieşiri alternative din ţară

Poliţia anunţă, sâmbătă, că este aglomeraţie la ieşirea din ţară pe la Gurgiu, din cauza lucrărilor la Podul Prieteniei şi recomandă turiştilor alegerea unor puncte alternative de ieşire din ţară, transmite News.ro.

”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul rutier se desfăşoară în condiţii de aglomeraţie pe sensul de ieşire din ţară al DN 5 Giurgiu – Ruse, în judeţul Giurgiu. Cauza este reprezentată de lucrările de reparaţii efectuate pe tronsonul bulgar al Podului Prieteniei, unde circulaţia rutieră se desfăşoară alternativ, pe o singură bandă”, a transmis, sâmbătă, Centrul Infotrafic.

Sursa citată a rpecizat că traficul este dirijat prin semaforizare, indicatoare rutiere şi personal de dirijare aflat la faţa locului.

De asemenea, pentru evitarea blocajelor şi reducerea timpului de aşteptare, Poliţia recomandă planificarea atentă a călătoriilor şi utilizarea rutelor alternative, după cum urmează:

• Judeţul Dolj: Punctul de trecere Calafat;

• Judeţul Teleorman: Punctele de trecere Zimnicea şi Turnu Măgurele;

• Judeţul Călăraşi: Punctul de trecere Călăraşi;

• Judeţul Constanţa: Punctele de trecere Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipniţa şi Dobromir.

