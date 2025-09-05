Agenţii de imigrare americani au descins la o fabrică Hyundai din Georgia şi au arestat sute de muncitori sud-coreeni. Reacţia Ministerului de Externe de la Seul

Sute de muncitori de la Hyundai Motor, o filială de fabricare a bateriilor auto aflată în construcţie în statul Georgia, au fost reţinuţi într-un raid major al autorităţilor americane, joi seara, oprind lucrările la o fabrică care este una dintre investiţiile majore ale producătorului auto sud-coreean în SUA, relatează NBC News., citat de News.ro.

Agenţii federali şi de imigrare au arestat 475 de persoane în timpul executării unui mandat de percheziţie judiciară la fabrica Hyundai din Georgia, în cadrul unei anchete penale în curs cu privire la acuzaţii de practici ilegale de angajare.

Toţi cei arestaţi, majoritatea cetăţeni sud-coreeni, se aflau „ilegal în Statele Unite sau încălcau condiţiile de şedere în Statele Unite, lucrând ilegal”, a declarat vineri dimineaţa, într-o conferinţă de presă, Steven Schrank, agent special responsabil cu anchetele de securitate internă în Georgia.

Este cea mai amplă operaţiune de aplicare a legii care se desfăşoară într-un singur loc din istoria Investigaţiilor de Securitate Internă (HSI), a spus Schrank, adăugând că operaţiunea „subliniază angajamentul faţă de locurile de muncă pentru georgieni şi americani”.

O mulţime de agenţi de la HSI, Imigrări şi Vamă (ICE) şi alte agenţii federale s-au prezentat joi la şantierul din oraşul Ellabell, unde companiile sud-coreene Hyundai şi LG Energy Solution construiesc împreună o nouă fabrică de baterii lângă unitatea lor de producţie de vehicule electrice.

Videoclipurile de pe reţelele sociale au arătat agenţii aliniind sute de muncitori la şantierul de construcţii. Schrank a spus că i-au interogat pe toţi cu privire la statutul lor de imigranţi, verificându-le documentele şi efectuând verificări ale antecedentelor lor penale.

„Nu a fost o operaţiune de imigrare în care agenţii au intrat în incintă, au adunat oamenii şi i-au urcat în autobuze. A fost o anchetă penală care a durat mai multe luni”, a precizat Schranck.

Până vineri dimineaţă nu fuseseră depuse acuzaţii penale în legătură cu ancheta în curs.

Procurorul general Margaret Heap a declarat într-un comunicat că 400 de agenţi au participat la această acţiune de aplicare a legii, care face parte din iniţiativa naţională mai amplă „Operaţiunea Take Back America” (Ia înapoi America – n.r.), descrisă ca un efort „de a respinge invazia imigraţiei ilegale, de a elimina complet cartelurile şi organizaţiile criminale transnaţionale”.

REACŢIA COREEI DE SUD

Guvernul sud-coreean a răspuns la reţinerea multora dintre cetăţenii săi într-un comunicat emis vineri.

„În cadrul aplicării legii americane, activităţile economice ale firmelor noastre de investiţii şi drepturile şi interesele cetăţenilor noştri nu trebuie încălcate în mod injust”, a declarat Lee Jae-woong, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Coreei de Sud.

„Astăzi am transmis îngrijorarea şi regretul nostru Ambasadei SUA şi am îndemnat-o să acorde o atenţie specială pentru a se asigura că drepturile şi interesele legitime ale cetăţenilor noştri nu sunt încălcate”, a spus purtătorul de cuvânt.

Jae-woong a adăugat că va fi înfiinţată o echipă operativă la faţa locului în Georgia, cu ajutorul Consulatului sud-coreean din Atlanta.

O purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Abigail Jackson, a declarat pentru NBC News că preşedintele Donald Trump rămâne angajat „să facă din Statele Unite cel mai bun loc din lume pentru a face afaceri, aplicând în acelaşi timp legile federale în materie de imigraţie”.

„Statele Unite sunt mândre să găzduiască investiţii majore şi aşteaptă cu nerăbdare să continue să construiască pe baza acestor investiţii şi parteneriate istorice pe care preşedintele Trump le-a încheiat”, a comentat Jackson. „Orice muncitori străini aduşi pentru proiecte specifice trebuie să intre în Statele Unite în mod legal şi cu autorizaţii de muncă corespunzătoare”, a punctat ea.

Un purtător de cuvânt de la Hyundai a declarat vineri pentru NBC News că grupul „monitorizează îndeaproape situaţia şi depune eforturi pentru a înţelege circumstanţele specifice”.

„Până în prezent, din câte înţelegem, niciunul dintre cei reţinuţi nu este angajat direct de Hyundai Motor Company. Punem pe primul loc siguranţa şi bunăstarea tuturor celor care lucrează la şantier şi respectăm toate legile şi reglementările oriunde ne desfăşurăm activitatea”, dă asigurări compania sud-coreeană.

NBC News a contactat şi LG Energy Solution, dar nu a primit încă un răspuns.

ESTE INVESTIGATĂ O REŢEA DE CONTRACTORI ŞI SUBCONTRACTORI

Potrivit lui Schrank, muncitorii arestaţi la şantierul de construcţii erau angajaţi de o reţea de diverşi contractori şi subcontractori, pe care anchetatorii o investighează.

Toţi rămân în custodia ICE după ce majoritatea dintre ei au fost duşi la centrul de procesare a imigraţiei din Folkston, Georgia, în urma arestării, a spus Shrank.

Coreea de Sud, a zecea economie din lume, este un important producător de automobile şi electronice, ale cărei companii au mai multe fabrici în Statele Unite.

În iulie, Seulul a promis investiţii de 350 de miliarde de dolari în Statele Unite, în efortul de a reduce tarifele cu care Trump ameninţa produsele sale. Tarifele au fost stabilite în final la 15%.

În martie, Hyundai a declarat că va investi 21 de miliarde de dolari în relocalizări în Statele Unite, între 2025 şi 2028, sumă care, potrivit declaraţiilor de luna trecută, a crescut la 26 de miliarde de dolari. Iniţiativele ar urma să creeze aproximativ 25.000 de noi locuri de muncă directe în SUA în următorii patru ani.

Fabrica de vehicule electrice Hyundai din Georgia, unde se află şantierul percheziţionat, este una dintre cele mai mari şi mai cunoscute unităţi de producţie din acest stat. Guvernatorul republican Brian Kemp şi alţi oficiali au declarat că fabrica de 7,6 miliarde de dolari, care are aproximativ 1.400 de angajaţi, este cel mai mare proiect de dezvoltare economică din istoria statului.

Hyundai, cel mai mare producător de automobile din Coreea de Sud, a început să producă vehicule electrice acolo în urmă cu aproximativ un an. Compania a încheiat recent un parteneriat cu LG Energy Solution pentru a construi fabrica de baterii adiacentă, care se preconizează că va fi deschisă anul viitor.