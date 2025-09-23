Aeroportul din Copenhaga a fost redeschis după ce două sau trei drone „mari” au fost văzute zburând în imediata sa apropiere / Şi la aeroportul din Oslo s-a semnalat o problemă similară

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Aeroportul din Copenhaga KBHL.CO şi cel din Oslo s-au redeschis, marţi dimineaţă, după ce dronele le-au perturbat activitatea timp de câteva ore, relatează Reuters, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Aeroportul din capitala daneză a fost închis timp de patru ore după ce două sau trei drone „mari” au fost văzute zburând în imediata sa apropiere.

Aeroportul din capitala Norvegiei a fost închis timp de trei ore în urma a două observaţii similare, potrivit poliţiei locale.

Zeci de mii de pasageri au rămas blocaţi, zborurile fiind întârziate, anulate sau deviate.

Potrivit poliţiei daneze, dronele care au închis aeroportul din Copenhaga, cel mai important din regiunea nordică, păreau să fi fost pilotate de „un operator competent”, adăugând că nu a fost identificat niciun suspect.

„Am concluzionat că era vorba de ceea ce am numi un operator competent”, a declarat marţi presei comisarul principal al poliţiei daneze, Jens Jespersen, referindu-se la dronele observate la Copenhaga.

„Este vorba despre un actor care are capacităţile, voinţa şi instrumentele necesare pentru a se manifesta în acest mod”, a adăugat el, precizând că este prea devreme pentru a spune dacă incidentele din Danemarca şi Norvegia sunt legate între ele.

Dronele din Danemarca veneau din mai multe direcţii diferite, aprinzându-şi şi stingându-şi luminile, înainte de a dispărea după câteva ore, a subliniat comisarul.

Aeroportul din Copenhaga a fost nevoit să devieze 31 de zboruri către alte aeroporturi, provocând întârzieri sau anulări care au afectat aproximativ 100 de zboruri şi circa 20.000 de pasageri, a declarat, marţi, un purtător de cuvânt.

După redeschidere, aeroportul din Copenhaga a anunţat pe X că întârzierile şi unele anulări de zboruri vor continua şi a îndemnat pasagerii să se informeze la companiile aeriene.

La rândul său, spaţiul aerian al aeroportului din Oslo a fost închis în jurul miezului nopţii (22:00 GMT), iar toate zborurile au fost redirecţionate către cel mai apropiat aeroport.

Spaţiul aerian a fost redeschis la ora 03:22 (01:22 GMT), a declarat într-un comunicat un purtător de cuvânt al operatorului aeroportuar norvegian Avinor.

Autorităţile daneze şi norvegiene vor coopera pentru a stabili dacă există o legătură între cele două incidente, a declarat presei comisarul adjunct al poliţiei din Copenhaga, Jakob Hansen.

Aceste incidente survin în urma unei serii de perturbări care au afectat aeroporturile europene în ultimele zile.

Vineri, un atac cibernetic care a scos din funcţiune sistemele de înregistrare automată furnizate de Collins Aerospace a perturbat activităţile aeroporturilor din Londra, Berlin şi Bruxelles.