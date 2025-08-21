Adversarele jucătoarelor din România la US Open: Gabriela Ruse o întâlnește pe Daria Kasatkina, Cîrstea joacă cu Solana Sierra iar Jaqueline Cristian se duelează cu Danielle Collins

Jucătoarele Gabriela Ruse, Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian şi-au aflat joi adversarele din primul tur al tabloului de simplu feminin de la US Open, transmite News.ro.

Cel mai greu duel o aşteaptă pe Gabriela Ruse, locul 67 WTA, care o va înfrunta pe Daria Kasatkina (Australia), cap de serie 15 şi locul 17 WTA.

Sorana Cîrstea, locul 112 WTA, va evolua cu Solana Sierra (Argentina, 75 WTA), iar Jaqueline Cristian, locul 50 WTA, va juca împotriva americancei Danielle Collins (59 WTA).

Britanica Emma Răducanu, locul 35 WTA, va întâlni o jucătoare venită din calificări.

Liderul WTA Arina Sabalenka o va înfrunta pe Rebeka Masarova (Elveţia), locul 109 WTA, iar numărul 2 mondial, Iga Swiatek, va evolua cu Emiliana Arango (Columbia), 81 WTA.