Ciprian Mega, preotul caterisit de Biserica Ortodoxă, anunță că și-a făcut biserică la Oradea / ”Va deveni paraclisul provizoriu al comunității martire” / Mega a acuzat preoți, călugări și ierarhi de corupție și relații homosexuale

”Duminică, 5 octombrie, vom sluji Dumnezeiasca Liturghie pe Str. Independenței, nr. 7/9”, a anunțat preotul din Oradea, Ciprian Mega, caterisit în luna mai de către Biserica Ortodoxă.

”Această locație – o catacombă urbană, în centrul Oradiei – va deveni paraclisul provizoriu al comunității martire, alungată din biserica pe care a înălțat-o cu multă trudă.

Locașul de cult se află vizavi de sinagogă, căci, vorba Fericitului Augustin, “Vechiul Testament se descoperă doar în Noul Testament””, a transmis Mega pe Facebook.

Ciprian Mega s-a remarcat cu numeroase acuzații despre preoți, călugări și ierarhi acuzați de corupție și de relații homosexuale.

Ciprian Mega nu mai este preot ortodox din luna mai, atunci când ​Eparhia Ortodoxă Română a Oradiei a decis excluderea sa din clerul ortodox și pierderea dreptului de a mai oficia slujbe religioase sau de a mai purta veșminte clericale.

Hotărârea eparhiei vine în urma unei „cercetări canonice aprofundate, în care s-au constatat încălcări grave ale normelor cano­nice și disciplinare ale Bisericii Ortodoxe Române”.

Fostul preot nu a recunoscut niciodată decizia această decizie și susține că procesul a fost un simulacru.

El a fost acuzat de ”insultă, calomnie și defăimarea autorității bisericești, de săvârșirea de fapte contrare moralei creștine, ordinii publice și bunei-cuviințe, deinstigarea la atitudini și fapte de dezbinare, de provocarea de tulburări grave în rândul clericilor și credincioșilor, de neascultarea în formă continuată față de autoritățile bisericești, de contrazicerea publică sistematică a pozițiilor oficiale ale Bisericii Ortodoxe Române și de săvârșirea de slujbe în alte jurisdicții bisericești fără binecuvântările canonic necesare.

„Toate aceste abateri – arhicunoscute în spațiul public – au fost documentate cu probe temeinice în dosarul de cercetare disciplinară și au fundamentat, în deplină conformitate cu Statutul pentru Organizarea și Funcționarea Bisericii Ortodoxe Române și regulamentele bisericești, aplicarea sancțiunii maxime a caterisirii”, a precizat Eparhia.

Ciprian Mega a slujit la o biserică din Oradea și este cunoscut și ca regizor de film. În ianuarie 2025, Episcopia Oradiei l-a suspendat de la slujire pentru 30 de zile, acuzându-l de legături cu Rusia și de implicare în activități politice, inclusiv în campania electorală din 2024.

Ulterior, în februarie 2025, Mega a fost reținut pentru 24 de ore de Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuș, fiind acuzat de complicitate la distrugere, în legătură cu incendierea unui autoturism.

Mega a fost implicat în producția filmului „21 de rubini”, care a fost selectat la Festivalul Internațional de Film de la Moscova din 2024. De asemenea, a slujit într-o biserică din Kremlin, cu aprobarea Patriarhului Kiril al Rusiei, atunci când a fost la festivalul din capitala Federației Ruse, potrivit Europa Liberă.

Aceste acțiuni au stârnit controverse în rândul ierarhiei Bisericii Ortodoxe Române, care l-a acuzat de apropiere de Moscova și de desfășurarea unor activități incompatibile cu statutul său de preot ortodox