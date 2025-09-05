Administraţia Trump va susţine un program împotriva HIV, în pofida reducerilor bugetare ce vizează ajutorul umanitar

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Statele Unite vor finanţa un program internaţional menit să facă mai accesibil un medicament considerat revoluţionar în prevenirea HIV, a dat asigurări joi guvernul american, în pofida reducerilor drastice ale ajutorului umanitar operate de administraţia preşedintelui Donald Trump, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Acea politică a preşedintelui american a semănat îndoieli cu privire la viabilitatea unui proiect susţinut de ONU şi destinat să favorizeze accesul la Lenacapavir. Acest tratament costisitor, care constă în două injecţii anuale, reduce cu 99,9% riscul de transmitere a HIV, reprezentând astfel o mică revoluţie în domeniul medicamentelor cunoscute sub numele de „profilaxie pre-expunere” („PrEP”).

Washingtonul va continua să susţină acest proiect care „va permite reducerea costurilor pentru americani şi pentru populaţiile din întreaga lume şi care va contribui la îmbunătăţirea accesului la acest medicament important”, a declarat în faţa reprezentanţilor presei Jeremy Lewin, responsabil cu ajutorul internaţional şi chestiunile umanitare în cadrul Departamentului de Stat.

Potrivit declaraţiilor sale, contribuţia Statelor Unite va fi „importantă”, însă el nu a oferit mai multe detalii cu privire la sumele avute în vedere.

Lenacapavir, cunoscut sub denumirea comercială Yeztugo, este produs de compania californiană Gilead, care s-a angajat să furnizeze medicamentul fără a realiza profituri în cadrul acestui parteneriat.

Iniţiativa vizează ca medicamentul să ajungă la cel puţin 2 milioane de persoane până în 2028. Ţările participante nu au fost încă desemnate.

Studiile clinice efectuate de Gilead au arătat că reducerea semnificativă a riscului de transmitere a HIV la adulţi şi adolescenţi face ca acest tratament să fie cea mai apropiată opţiune de un vaccin, care încă nu a fost dezvoltat.

Însă speranţele suscitate de aceste rezultate excelente ar putea fi spulberate de costurile astronomice ale tratamentelor.

În iulie, Congresul american a aprobat definitiv un text de lege care elimină aproximativ 9 miliarde de dolari din fondurile publice deja alocate, în principal Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), ale cărei porţi sunt de acum închise.

PEPFAR, programul global de combatere a SIDA, vizat iniţial de o reducere cu 400 de milioane de dolari a finanţării sale, a fost salvat în ultimul moment.

În aprilie, ONUSIDA a avertizat că oprirea definitivă a programului PEPFAR ar duce la peste 6 milioane de noi infectări cu HIV şi la 4,2 milioane de decese suplimentare asociate cu SIDA în următorii patru ani.