Administraţia Trump solicită un miliard de dolari de la Universitatea din California, din pricina manifestațiilor studențești Pro-Palestina

Universitatea publică din California a anunţat vineri, că guvernul american îi cere o amendă uriaşă de un miliard de dolari pentru manifestaţiile pro-palestiniene din 2024, o nouă ofensivă a administraţiei Donald Trump împotriva învăţământului superior, relatează AFP, citată de News.ro.

Suma reprezintă de cinci ori mai mult decât cea pe care universitatea privată Columbia din New York a acceptat să o plătească la sfârşitul lunii iulie, peste 200 de milioane de dolari, pentru a soluţiona un litigiu privind acuzaţiile de antisemitism care ar fi proliferat pe campusul său în timpul mişcării din primăvara anului 2024 împotriva războiului dus de Israel în Fâşia Gaza.

„În calitate de universitate publică, depindem de resursele contribuabililor, iar o plată de această amploare ar distruge complet cel mai bun sistem universitar public din ţară şi ar aduce un prejudiciu imens studenţilor noştri şi tuturor californienilor”, a declarat pentru presă preşedintele Universităţii din California (UC), James Milliken. Potrivit acestui responsabil, care coordonează zece campusuri, dintre care cel mai important este cel din Los Angeles (UCLA), sediul protestelor de anul trecut şi în vizorul administraţiei Trump, universitatea a primit vineri cererea guvernului federal. James Milliken a invocat „munca crucială pe care UCLA şi reţeaua UC o realizează în domeniul cercetării tehnologice şi medicale, pentru a salva vieţi, a stimula creşterea economică americană şi a menţine securitatea naţională”.

Potrivit mass-media din California, administraţia Trump ar cere, de asemenea, universităţii să plătească 172 de milioane de dolari studenţilor evrei care s-ar fi simţit discriminaţi şi intimidaţi în timpul mişcării din campusuri de acum 15 luni. Reţeaua UC, situată în cel mai populat şi mai bogat stat al ţării, este considerată cel mai bun sistem de învăţământ superior public din Statele Unite, unde prestigioasele universităţi private practică taxe prohibitive.

De la revenirea sa la putere pe 20 ianuarie, preşedintele Trump, aliat neclintit al Israelului, nu încetează să accentueze presiunile asupra universităţilor, îngheţând, în cazul Columbia, sute de milioane de dolari din subvenţiile acordate de statul federal pentru cercetare. La sfârşitul lunii iulie, Columbia a încheiat un acord financiar în valoare de 221 de milioane de dolari cu guvernul american pentru a pune capăt conflictului care dura de luni de zile, dar experţii au denunţat un „precedent devastator” în această ofensivă „autoritară” împotriva învăţământului superior din Statele Unite.

New York Times a raportat săptămâna trecută că se pregăteşte un acord în valoare de 500 de milioane de dolari între administraţia Trump şi cea mai veche universitate din ţară, Harvard.