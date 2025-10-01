Actorii de pe Broadway se pregătesc să intre în grevă / Artiștii nu au ajuns la un acord cu patronatul în ceea ce privește noul contract de muncă

Actorii de pe Broadway se pregătesc să intră în grevă, un demers care ar sista 32 de producţii teatrale înaintea perioadei de vârf a sezonului, afirmă sindicatului care îi reprezintă, informează marţi agenția de știri Reuters.

Actors’ Equity, un sindicat care reprezintă 900 de actori şi manageri de scenă de pe Broadway, a declarat că nu a ajuns încă la un acord privind un nou contract de muncă cu Broadway League, asociaţia care reprezintă proprietari de teatre, producători şi operatori din domeniu. Negocierile continuă după ce contractul anterior, pe trei ani, s-a încheiat pe 28 septembrie.

Principala temă de negociere este asistenţa medicală şi contribuţia pe care Broadway League o face la fondul de sănătate al sindicatului.

Al Vincent Jr, director executiv şi principalul negociator din partea Actors’ Equity, a spus că sindicatul le cere angajatorilor de pe Broadway să mărească contribuţia la fondul de sănătate, care, potrivit estimărilor, urmează să ajungă în deficit până în luna mai anul viitor. Rata contribuţiilor a rămas neschimbată de peste un deceniu, deşi teatre regionale mai mici din Kansas şi Idaho plătesc câteodată mai mult, a spus Vincent.

”Să le cerem angajatorilor noştri să aibă grijă de corpurile noastre şi să plătească o sumă cinstită către fondul de asigurări de sănătate nu este doar responsabil şi necesar, este o investiţie pe care aceştia ar trebui să o facă în vederea succesului pe termen lung al afacerii lor”, a declarat pentru Reuters Brooke Shields, preşedinta Actors’ Equity, care a adăugat că a suferit o ruptură de menisc într-un spectacol pe Broadway şi a continuat să danseze ”cu durere” timp de trei luni.

”Totul e foarte clar. Spectacolele pe Broadway nu există în lipsa actorilor şi managerilor de scenă sănătoşi. Iar actorii şi managerii de scenă nu pot fi sănătoşi în lipsa unui loc de muncă unde să fie în siguranţă şi a unei asigurări de sănătate stabile”.

Broadway League a transmis un comunicat în care spune că va continua negocierile pentru un acord.

‘Cu toţii vrem să susţinem magia de pe Broadway pentru publicul nostru”, a precizat Broadway League într-o declaraţie pentru Reuters. ”Continuăm negocierile de bună credinţă cu Actors Equity pentru a ajunge la un acord corect, care să fie în avantajul spectacolelor de pe Broadway, al actorilor, echipelor şi milioanelor de oameni din toată lumea care vin să vadă un spectacol pe Broadway”.

Şi alte sectoare din industria de divertisment au fost marcate de conflicte de muncă, cum ar fi greva din 2023 a actorilor şi a scenariştilor de la Hollywood, care au luptat pentru salarii mai mari în era platformelor de streaming TV şi pentru limitarea folosirii inteligenţei artificiale. De asemenea, actorii din jocurile video au fost în grevă aproape un an pentru a obţine protecţie împotriva inteligenţei artificiale.

Actorii de pe Broadway au autorizat deja comitetul de negociere să declanşeze greva. Vineri, sindicatul a început să distribuie ”carduri de angajament pentru grevă”, prin care le solicită actorilor şi directorilor de scenă să participe la grevă.

Kaylin Seckel, care face parte din distribuţia spectacolului Disney’s ”The Lion King” şi este dublură pentru personajele Nala şi Sarabi, a spus că şi-a rupt tendonul lui Ahile în timpul unui spectacol din 2022 şi a trebuit să fie scoasă din scenă de partenerul ei de distribuţie. A suferit o intervenţie chirurgicală şi terapie fizică de lungă durată pentru a putea reveni pe scenă. Deşi indemnizaţia pentru accident de muncă i-a achitat multe dintre facturile medicale, a recurs la ajutorul sindicatului pentru a putea plăti acupunctura şi alte tratamente.

”Au trecut trei ani şi am nevoie şi în ziua de azi de fizioterapie şi proceduri care nu pot fi achitate prin indemnizaţia de accident de muncă”, a spus Seckel. ”Pentru artiştii şi directorii de scenă din această industrie, în care munca e periculoasă, în lipsa unei asigurări medicale bune, e dificil să-ţi faci meseria”.

Cea mai recentă grevă iniţiată de Actors Equity datează din 1968, când, în urma unei dispute care a durat trei zile, au fost sistate 19 spectacole. Primarul New Yorkului de la acea vreme a intervenit şi a ajutat ambele părţi să ajungă la un acord.