Activista pentru mediu Greta Thunberg îşi reînnoieşte sprijinul pentru palestinienii din Gaza

Filiala suedeză Fridays for Future, din care face parte Greta Thunberg, şi-a reiterat marţi solidaritatea cu palestinienii din Gaza, ca răspuns la criticile aduse mişcării climatice în legătură cu conflictul Israel-Hamas, relatează France Presse, citată de Agerpres.

La sfârşitul lunii octombrie, în Germania s-au ridicat voci pentru a cere filialei germane să rupă legăturile cu mişcarea internaţională pentru climat, criticând-o pe tânăra activistă pentru poziţii considerate pro-palestiniene în conflict.

„Fridays for Future nu s-a ‘radicalizat’ şi nu a ‘devenit’ politică. Am fost întotdeauna (mişcare, n.r.) politică pentru că am fost întotdeauna o mişcare pentru dreptate”, scrie mişcarea într-un articol publicat în cotidianul suedez Aftonbladet. O versiune în limba engleză este publicată în ziarul britanic The Guardian.

„Apărarea justiţiei climatice este înrădăcinată în preocuparea pentru oameni şi pentru drepturile lor umane”, adaugă activiştii. „Este firesc să fim solidari cu palestinienii şi cu toţi civilii afectaţi” de război, adaugă ei, subliniind că este de datoria lor ca mişcarea „să se exprime când oamenii suferă, sunt forţaţi să fugă din casele lor şi sunt ucişi – indiferent de motiv”.

Ca reacţie la bombardamentele israeliene asupra Gazei urmate atacurilor sângeroase ale Hamas din 7 octombrie împotriva Israelului, Fridays for Future a denunţat „genocidul” din Gaza şi a criticat „sprijinul occidental şi maşinăriile de dezinformare”.

Comentarii faţă de care preşedinta secţiei germane a organizaţiei, Luisa Neubauer, s-a desolidarizat, declarându-se „dezamăgită că Greta Thunberg nu are nimic concret de spus despre victimele evreieşti ale masacrului din 7 octombrie”.

„Faptul că Hamas a ucis civili israelieni într-un atac oribil nu poate în niciun fel să legitimeze crimele de război comise de Israel”, adaugă Fridays for Future Sweden în articol. „Comiterea unui genocid nu constituie legitimă apărare şi nu este în niciun caz proporţională”, notează mişcarea.

Mişcarea condamnă de asemenea creşterea actelor antisemite şi islamofobe în Suedia şi „peste tot în lume”, solicitând „să se facă distincţie între Hamas, musulmani şi palestinieni, aşa cum statul Israel trebuie să fie distins de poporul evreu şi israelieni”.

Angajată din 27 octombrie într-o ofensivă terestră în nordul teritoriului palestinian asediat, armata israeliană şi-a extins operaţiunile la sol în toată Fâşia Gaza, la aproape două luni de la începutul războiului declanşat de atacul sângeros al Hamas împotriva Israelului care a făcut 1.200 de morţi, majoritatea civili, conform autorităţilor.

Ministerul Sănătăţii al Hamas a anunţat luni că 15.899 de persoane, dintre care 70% femei, precum şi copii şi adolescenţi, au fost ucise de la începutul bombardamentelor israeliene asupra Fâşiei Gaza la 7 octombrie.