„Aceste creaturi uimitoare nu sunt doar frumoase, dar pot fi şi animale de companie!” / Misterele Gândacului crocodil şi Călugăriţei gigant, dezvăluite la Muzeul Judeţean Mureş

Secţia de Ştiinţele Naturii din cadrul Muzeului Judeţean Mureş a lansat o invitaţie pasionaţilor de insectele exotice terestre să descopere lumea fascinantă a acestora, pe parcursul anului 2024 vedetele expoziţiei fiind Gândacul crocodil şi Călugăriţa gigant de frunze moarte, care se numără printre noile achiziţii, alături de alte exponate unicat în România.

„Colecţiile care au stat la baza realizării acestei expoziţii au fost cele ale Secţiei de Ştiinţele Naturii, colecţii care totalizează peste 60.000 de piese, la care s-au adăugat exponatele achiziţionate prin proiectul european, exponate mari, în majoritate exotice, pentru creşterea elementului de atractivitate al vizitării.

Ne referim aici la scheletul compozit de rinocer lânos, unicat pentru România, cele două superbe mamifere, puma şi antilopa de stufăriş, colecţia de 51 de specii de insecte exotice, dintre care amintim Gândacul Goliat, una dintre cele mai mari insecte din lume, Călugăriţa gigant de frunze moarte, un posibil animal de companie şi delicatele fasmide.

De asemenea, cele cinci geode şi replicile de peşti, amfibieni, lilieci şi plante, care au contribuit la diversificarea ecosistemelor reconstituite în expoziţie”, a precizat şefa Secţiei de Ştiinţele Naturii a Muzeului Judeţean Mureş, Dana Botoş.

În cadrul expoziţiei de bază a secţiei, muzeografii prezintă o insectă cu totul aparte, Gândacul crocodil – Fulgora laternaria.

„Capul acestor creaturi uimitoare seamănă, din profil, cu acela al unui crocodil”, au precizat muzeografii pe Facebook.

Fulgora laternaria măsoară la vârsta adultă până la 10 centimetri, are o culoare galben-maronie, pestriţă, are capul bombat asemănător capului unui caiman, cu ochi falşi în vedere laterală. Insecta are o anvergură a aripilor de maxim 15 cm, iar pe suprafaţa aripilor posterioare prezintă pete oculare galbene mari.

Muzeografii ne spun că Gândacul crocodil provine din pădurile uscate sau tropicale din America Centrală şi de Sud, fiind întâlnită în Brazilia, Panama, Honduras, Mexic şi Trinidad şi Tobago, că stă mascată şi în repaus în timpul zilei şi că devine activă în amurg.

În cadrul expoziţiei de bază a Secţiei de Ştiinţele Naturii din Târgu Mureş sunt prezentate şi două exemplare din specia Călugăriţa gigant de frunze moarte (Deroplatys desiccata).

„Aceste creaturi uimitoare nu sunt doar frumoase, dar pot fi şi animale de companie! Cu grijă şi atenţie, poţi să le oferi un mediu propice şi să explorezi comportamentul lor fascinant”, afirmă muzeografii.

Deroplatys desiccata este o specie din Asia de Sud-Est, care trăieşte în păduri tropicale şi în tufişuri din Borneo, Indonezia, Malaezia, Sumatra şi Filipine.

Colecţia de specii de insecte exotice a fost achiziţionată în cadrul unui proiect cu finanţare europeană în valoare de peste 12 milioane de lei, care a presupus restaurarea clădirii Secţiei de Ştiinţele Naturii, extinderea spaţiilor expoziţionale, precum şi îmbogăţirea colecţiilor.