Fenomene meteo în șapte județe: copaci căzuți, incendii și avarii electrice

sursa foto: IGSU
sursa foto: IGSU

IGSU a prezentat bilanţul fenomenelor meteo care s-au manifestat, duminică, în şapte judeţe din ţară, în urma cărora 5 copaci prăbuşiţi au fost degajaţi, s-a intervenit pentru stingerea unui incendiu, evacuarea apei din trei case, o anexă şi de pe două străzi. Din punct de vedere al alimentării cu energie electrică, s-au înregistrat avarii în 3 localităţi din judeţul Harghita, transmite News.ro.

”Manifestarea fenomenelor hidrometeorologice prognozate a produs efecte în 10 localităţi din 7 judeţe (AB, AR, BH, CJ, HD, HR şi SB), zone în care s-a intervenit pentru stingerea unui incendiu, evacuarea apei din 3 case, 6 curţi, 3 beciuri, 1 anexă gospodărească şi de pe 2 străzi, precum şi pentru degajarea a 5 copaci prăbuşiţi”, precizează autorităţile.

Din punct de vedere al alimentării cu energie electrică, s-au înregistrat avarii în 3 localităţi din judeţul Harghita, iar echipe specializate s-au aflat în teren pentru remedierea situaţiei.

”La momentul raportării nu sunt înregistrate întreruperi în alimentarea cu energie electrică”, precizează IGSU.

Efecte semnificative s-au înregistrat în  localitatea Fericet din judeţul Alba, unde s-a intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la o anexă gospodărească lovită de fulger, fără a fi înregistrate victime.

”Având în vedere că avertizările sunt încă în vigoare, respectaţi recomandările noastre, pentru siguranţa dumneavoastră şi a celor dragi. Pentru informaţii utile despre cum să acţionaţi înainte, în timpul şi după producerea unei situaţii de urgenţă, accesaţi platforma fiipregatit.ro şi descărcaţi gratuit aplicaţia de mobil DSU”, se arată în comunicat.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

