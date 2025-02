A fost lansat Claude 3.7 Sonnet, un model revoluționar de raționament hibrid. Poate rezolva problemele care necesită un amestec de rezultate instinctive și gândire aprofundată

Anthropic, o companie de inteligență artificială fondată de foști angajați de la OpenAI, a introdus primul model AI care are capacități avansate de „raționament hibrid”. Claude 3.7 Sonnet a fost lansat luni, 24 februarie 2925. Această tehnologie permite modelului să combine răspunsuri rapide și intuitive cu procese de gândire aprofundate, adaptându-se astfel la complexitatea fiecărei sarcini.

Anthropic spune că noul model hibrid, numit Claude 3.7, va face mai ușor pentru utilizatori și dezvoltatori să rezolve problemele care necesită un amestec de rezultate instinctive și gândire pas cu pas, scrie Wired, o publicație specializată în tehnologie.

O caracteristică distinctivă a lui Claude 3.7 este controlul utilizatorului asupra gradului de raționament aplicat în generarea răspunsurilor. Aceasta înseamnă că utilizatorii pot ajusta nivelul de analiză și timpul de procesare în funcție de nevoile specifice, echilibrând astfel între rapiditatea răspunsului și profunzimea analizei.

Dianne Penn, responsabilă de cercetare la Anthropic, spune că blocul de date este și mai util atunci când este combinat cu capacitatea de a influența „raționamentul” unui model.

Dacă, de exemplu, modelul se străduiește să rezolve corect o problemă, un utilizator îi poate cere să petreacă mai mult timp lucrând la ea.

Penn spune că modul de raționament al lui Claude a primit date suplimentare despre aplicațiile de afaceri, inclusiv scrierea și repararea codului, utilizarea computerelor și răspunsul la întrebări juridice complexe.

„Lucrurile la care am făcut îmbunătățiri sunt… subiecte tehnice sau subiecte care necesită un raționament lung”, spune Penn.

„Clienții au interes foarte mare pentru implementarea modelelor noastre în sarcinile lor reale de lucru.”

Anthropic spune că Claude 3.7 este deosebit de bun la rezolvarea problemelor de codare care necesită un raționament pas cu pas.

De remarcat, din acest punct de vedere, că firma a lansat luni, 24 februarie, un nou instrument, numit Claude Code, conceput special pentru acest tip de codificare asistată de AI.

Claude 3.7 are, de asemenea, un „scratchpad” care dezvăluie procesul de raționament al modelului.

O caracteristică similară s-a dovedit populară cu modelul chinezesc AI DeepSeek. Poate ajuta un utilizator să înțeleagă modul în care un model funcționează la o problemă pentru a modifica sau rafina solicitările, mai scriu jurnaliștii de la Wired.

Vezi și: VIDEO Secretele și riscurile datelor de antrenament folosite de Inteligența Artificială. Cum răspunde fizicianul Cristian Presură la întrebarea dacă chatboții pot ajunge la conștiință

Raționamentul pare a fi, de fapt, noul trend în domeniul Inteligenței Artificiale. Companiile AI se concentrează din ce în ce mai mult pe ca modelele să „raționeze” problemele ca o modalitate de a-și crește capacitățile și de a le extinde utilitatea.

OpenAI, compania care a demarat boom-ul actual al AI cu ChatGPT, a fost prima care a oferit un model AI rațional. OpenAI a introdus de atunci o versiune mai puternică, în timp ce rivalul Google a lansat o ofertă similară pentru modelul său Gemini, numită Flash Thinking.

În ambele cazuri, utilizatorii trebuie să comute între modele pentru a accesa abilitățile de raționament – o diferență cheie în comparație cu Claude 3.7.

Specialiștii citați de Wired consideră că diferența dintre un model convențional și unul de raționament este similară cu cele două tipuri de gândire descrise de economistul laureat al premiului Nobel Michael Kahneman în cartea sa din 2011 Thinking Fast and Slow: fast and instinctive System-1 thinking and slower, more deliberative System-2 thinking.

Tipul de model care a făcut posibil ChatGPT produce răspunsuri instantanee prin interogarea unei rețele neuronale mari.

Aceste rezultate pot fi uimitoare din punct de vedere al inteligenței și coerenței, dar pot eșua în a răspunde la întrebări care necesită raționament pas cu pas, inclusiv aritmetică simplă.

OpenAI, Google și acum Anthropic folosesc toate o metodă de învățare automată cunoscută sub denumirea de învățare prin întărire pentru a obține cele mai recente modele pentru a învăța să genereze un raționament care indică răspunsuri corecte.

În concluzie, Claude 3.7 reprezintă un pas important în evoluția modelelor de inteligență artificială, oferind o combinație unică de viteză și raționament aprofundat, adaptabilă nevoilor diverse ale utilizatorilor și dezvoltatorilor.