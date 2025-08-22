A fost inaugurată sania de vară de la Predeal / Traseu de 822 de metri și o diferență de nivel de aproape 100 de metri

Predeal Mountain Coaster este, de zilele acestea, noua atracție turistică din Predeal, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov.

Proiectul saniei de vară, care a costat 1.3 milioane de euro, a fost în cele din urmă finalizat și inaugurat oficial.

În sanie poate sta un adult singur sau un adult și un copil. Prețul pentru o tură este de 28 lei, iar programul de funcționare este între ora 10:00 și 17:00.

Traseul are o lungime totală de 822 de metri și are o diferență de nivel de 91 de metri. Este compus dintr-o secțiune de urcare de 332 de metri și una de coborâre de 490 de metri. Sania de vară (Mountain Coaster) este amplasată chiar în apropierea pârtiei Clăbucet.

Instalația din Predeal a fost concepută pentru o operare continuă pe tot parcursul anului. În total, doritorii de senzații tari vor avea la dispoziție 22 de sănii.

Fiecare dintre acestea pot transporta un adult și un copil cu vârsta de până la 12 ani.

Greutatea maximă admisă este de 130 de kilograme.

În cazul în care condițiile meteo o vor permite, instalația de Mountain Coaster va putea fi exploatată și pe perioada iernii.

Sistemul va fi oprit imediat în caz de vreme nefavorabilă (ceață, ploaie torențială, viscol) sau vizibilitate sub 20 de metri.

Săniile sunt construite din aluminiu și polietilenă și sunt echipate cu frâne magnetice, centrifuge redundante și centuri de siguranță în 2 puncte.

Un traseu de sanie de vară va fi inaugurat și la Sinaia, de la Cota 1400 și până la Cota 1000.

Acesta a costat 12 milioane de lei și va fi cel mai lung din România – cele 65 de sanii vor transporta turiștii pe o distanță de peste 2 kilometri