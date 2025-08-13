G4Media.ro
Sania de vară de la Predeal, inaugurată până la sfârșitul lunii august…

Sursa foto: Bistrițeanul

Sania de vară de la Predeal, inaugurată până la sfârșitul lunii august / ”Viteza maximă va fi de 40 de kilometru la oră” / Investiție de 1,3 milioane de euro

Travel

Sania de vară de la Predeal va fi inaugurată până la sfârșitul lunii august, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov.

Sania de vară (mountain coaster) din zona pârtiei Clăbucet din Predeal ar putea fi dată în folosință până la finalul acestei luni, după eliberea avizului necesar din partea ISCIR (Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat).

Pe traseul cu lungimea totală de 822 de metri vor coborî 22 de sănii, spune primarul localității, Sorin Ciobanu.

”Ne mândrim cu o investiție făcută din surse proprii. Lucrarea este finalizată, dar se află, încă, în posesia asocierii care a câștigat licitația. Nu am făcut, deocamdată, procesul verbal de predare-primire a saniei de vară. Investiția a costat peste 1.300.000 de euro. Are o particularitate față de alte trasee de acest gen. Avem și un tunel prin care trecem cu sania. Viteza maximă va fi de 40 de kilometru la oră în coborâre. În funcție de condițiile meteo, instalația va putea fi exploatată și în sezonul de iarnă, ca o alternativă de distracție pentru turiștii care vin în stațiune, deoarece traseul saniei de vară este paralel cu pârtia Clăbucet și nu va încurca schiorii”, a precizat edilul predelean.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

1 comentariu

  1. Superb…bine ca nu au inaugurat-o in Decembrie…Oricum dintr-o statiune care ar fi putut sa ajunga un exemplu de turism montan, Predealul a ajuns un oras de tranzit in care se mai schiaza din cand in cand. In rest nimic special la acest oras, din pacate.

