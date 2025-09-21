G4Media.ro
500 de oameni de la 9 la 87 de ani au participat…

Marea Dictare Timișoara
Sursa foto Primăria Timișoara

500 de oameni de la 9 la 87 de ani au participat la „Marea Dictare”, un concurs organizat la Timișoara după proiectul parizian ”La Grande Dictée des Champs Élysées” / Dominic Fritz: Regulile gramaticale nu sunt un moft

21 Sep

În premieră pentru Tmişoara a fost organizată ”Marea Dictare”, un eveniment care a reunit 500 de oameni de toate vârstele. Cel mai mic participant are 9 ani, iar el mai mare are 87 de ani. Concursul este organizat după modelul ”La Grande Dictée des Champs Élysées”. După ce lucrările vor fi corectate, vor fi oferite premii în bani, transmite News.ro.

Cinci sute de persoane s-au înscris la ”Marea Dictare” de la Timişoara, care s-a desfăşurat, duminică, în Piaţa Libertăţii. Acesta este un concurs inedit, organizat în premieră la Timişoara, după modelul faimosului proiect parizian ”La Grande Dictée des Champs Élysées”, al scriitorului şi criticului literar Bernard Pivot.

Evenimentul şi-a propus să readucă în prim-plan frumuseţea limbii române scrisă corect, într-o epocă dominată de tastaturi şi ecrane.

Participanţi de toate vârstele au luat loc în băncile puse la dispozitie de liceele Nikolaus Lenau şi Colegiul Naţional Bănăţean şi au scris pe hârtie cuvintele rostite de actorii Medeea Marinescu şi Bogdan Spiridon. În deschidere, a intervenit şi primarul Dominic Fritz, care a lecturat un fragment.

”Peste 500 de timişoreni au scris azi la Marea Dictare, din dragoste pentru limba română. Seniorul dictării a avut 87 de ani şi mă înclin în faţa respectului pe care îl are pentru cuvântul scris. A fost prima ediţie a unui eveniment prin care Timişoara celebrează limba română şi pe toţi cei care înţeleg că regulile gramaticale nu sunt un moft. M-am bucurat să le citesc participanţilor un scurt text semnat de timişoreanul Daniel Vighi, sufletul multor iniţiative civice şi culturale care au dat viaţă oraşului”, a scris Dominic Fritz pe pagina de Facebook.

Cei care vor reuşi să scrie fără greşeli vor fi premiaţi. Lucrările se vor corecta până joi, când vor fi anunţaţi câştigătorii în cadrul unui eveniment ce se va desfăşura în Parcul Rozelor.

Premiul I este de 3.000 lei, premiul al II-lea de 2.000 lei, iar premiul al III-lea – 1.000 lei.

Nu vor fi admise contestaţii.

Tags: , ,
