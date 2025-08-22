1.200 de persoane, arestate într-o amplă operaţiune contra infracţionalităţii cibernetice în Africa, anunță Interpol

O amplă operaţiune contra infracţionalităţii cibernetice din Africa s-a soldat cu 1.209 de arestări şi recuperarea a aproape 100 de milioane de dolari, a anunţat vineri Organizaţia internaţională de poliţie (Interpol), potrivit agenției de știri AFP, citate de Agerpres.

Operaţiunea, cu numele de cod ‘Serengeti 2.0’, s-a desfăşurat sub coordonarea Interpol în perioada iunie-august şi a implicat Regatul Unit şi 18 ţări din Africa.

În total, au fost înregistrate aproape 88.000 de victime şi a fost recuperată o sumă de 97,4 milioane de dolari.

Printre cazurile soluţionate, autorităţile din Angola au închis 25 centre ilegale de gestionare a criptomonedelor, unde operatori chinezi validau în mod ilegal tranzacţii pe blockchain.

Echipamentele confiscate în Angola sunt estimate la 37 de milioane de dolari, o sumă pe care guvernul doreşte să o utilizeze pentru a finanţa distribuirea de electricitate în anumite zone, a raportat Interpol.

În Zambia, anchetatorii au vizat o reţea responsabilă pentru escrocherii online legate de investiţii, identificând 65.000 de victime care au pierdut în total 300 de milioane de dolari.

O altă operaţiune, de această dată desfăşurată în Cote d’Ivoire, a arătat că ”una dintre fraudele online cele mai vechi”, escrocheriile referitoare la moşteniri, continuă să aducă venituri substanţiale organizaţiilor infracţionale.

Victimele erau încurajate să plătească taxe pentru a reclama moşteniri false, cu un prejudiciu total estimat la 1,6 milioane de dolari. Poliţia l-a arestat pe suspectul principal în acest caz şi a operat confiscări importante, printre care material electronic, bani lichizi şi vehicule.