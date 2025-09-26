Interpolul a efectuat 260 de arestări în Africa ale unor suspecţi de „ciberatacuri sentimentale” şi „sextorsion”

Escrocheriile romantice şi sextorsion-ul online sunt în creştere în Africa, unde 260 de suspecţi au fost arestaţi în timpul verii în 14 ţări şi 81 de reţele de infracţiuni cibernetice au fost destructurate, a anunţat vineri Interpol, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

În cadrul Operaţiunii Contender 3.0, care se traduce prin „Operaţiunea Pretendentul 3.0” în context romantic, poliţia africană s-a „concentrat” în principal pe două sectoare, scrie Interpol, care a coordonat investigaţiile şi intervenţiile lor, desfăşurate pe parcursul a două săptămâni, între iulie şi august.

Prima se referă la „escrocheriile romantice”, atunci când escrocii stabilesc şi „menţin relaţii (romantice) online” cu „persoane vulnerabile” pentru a le extorca bani, folosind „profiluri false” sau „identităţi false”. De exemplu, prin „imitarea celebrităţilor”, Organizaţia Internaţională a Poliţiei Criminale citează, fără a oferi detalii, o reţea din Senegal care a fost destructurată cu 22 de arestări.

Celălalt sector este şantajul sexual, urmat de extorcare (sextortion), unde, în Ghana, de exemplu, „un punct culminant al operaţiunii” cu 68 de arestări, sau în Coasta de Fildeş (24 de arestări), escrocii „au înregistrat în secret videoclipuri intime în timpul discuţiilor online” şi apoi au cerut plata pentru a împiedica distribuirea lor publică.

Ancheta Operaţiunii Contender 3.0 a identificat 1.463 de victime, „majoritatea în Africa, dar şi în restul lumii”, a declarat un oficial Interpol pentru AFP. Pagubele totale sunt de aproape 2,8 milioane de dolari (aproximativ 2,4 milioane de euro).

Unităţile de poliţie specializate din Africa „raportează o creştere accentuată” a infracţiunilor cibernetice, în special „şantajul sexual şi escrocheriile romantice”, mai precizează Interpol.

La Operaţiunea Contender 3.0 au participat 14 ţări: Angola, Benin, Burkina Faso, Coasta de Fildeş, Gambia, Ghana, Guineea, Kenya, Nigeria, Rwanda, Senegal, Africa de Sud, Uganda şi Zambia.