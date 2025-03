ZNews: Un jurnalist cu dublă cetățenie, turcă și română, interogat la București pentru „propagandă teroristă” / El spune că a adus critici regimului Erdogan

Necdet Çelik, un jurnalist turc și cetățean român, a fost dus de jandarmi la judecătoria Sectorului 3, după ce autoritățile turce l-a acuzat de propagandă teroristă, scrie ZNews.

„Trei jandarmi au venit vineri dimineață si m-au preluat de la locuință. Am fost dus la judecătoria Sectorului 3. Mi s-au citit acuzațiile și am înțeles că este vorba despre o postare de pe X din anul 2022. Autoritațile turce mi-au adus acuzații de propaganda teroristă.

Eu m-am apărat spunând că sunt ziarist și tot ce am făcut a fost să informez oamenii. Critica pe care am făcut-o a fost în limitele dreptului de exprimare liberă„, spune jurnalistul.

În postarea făcută este vorba despre o percheziție la o locuința a unui disident al regimului Erdogan. Acesta a fost dat afară de la locul de muncă printr-un decret.

La percheziție, autoritățile au venit cu mai multe mașini blindate, dar tot ce au găsit, au fost cărți.

”Eu am ironizat filmulețul editat de poliția orașului Mersin și am scris în descriere: «Poliția din Mersin și-a prezentat spectacolul său în categoria cel mai artistic film de raid». Tocmai pentru această postare am fost acuzat că aș fi făcut propagandă teroristă””, explică Necdet Çelik.

Jurnalistul turc a declarat că acum este investigat pentru mai multe postări critice pe platforma X, privind încălcările drepturilor omului.

Contul său este blocat în Turcia, alături de alte 177 de conturi ce aparțin jurnaliștilor, activiștilor și redacțiilor din opoziție.