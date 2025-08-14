46 de decese şi peste 200 de persoane dispărute în urma ploilor torenţiale înregistrate în Kashmirul indian

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Cel puţin 46 de persoane au murit şi peste 200 sunt date dispărute în urma unor ploi torenţiale fulgerătoare produse în Kashmirul indian, au anunţat joi autorităţile, al doilea dezastru major produs în regiunea Himalaya la puţin peste o săptămână faţă de precedentul, informează Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Incidentul a avut loc în oraşul Chasoti, din districtul Kishtwar, un punct de popas de-a lungul unei rute populare folosite de pelerini. Dezastrul survine la puţin peste o săptămână după ce inundaţiile şi alunecările de noroi au înghiţit un sat întreg din statul Uttarakhand.

Inundaţiile au distrus o bucătărie comunitară şi un post de securitate instalat în localitatea aflată pe ruta de pelerinaj către templul Machail Mata, a precizat unul dintre oficiali, care nu a dorit să-şi dezvăluie identitatea întrucât nu a fost autorizat să vorbească cu presa despre incident.

”Numeroşi pelerini se reuniseră pentru a lua masa, dar au fost luaţi de ape”, a spus oficialul.

Machail yatra este un pelerinaj popular către Machail Mata, un templu aflat în munţi, una dintre manifestările zeiţei Durga, şi o rută de pelerinaj către templu pornind din Chasoti, acolo unde se termină drumul pentru vehicule.

”Veştile sunt sumbre şi precise, informaţiile verificate din zona lovită de ruperea de nori ajung cu greutate”, a spus pe reţeaua X Omar Abdullah, prim-ministrul teritoriului federal indian Jammu şi Kashmir.

În imaginile difuzate de televiziuni apar pelerini care plâng terorizaţi în timp ce apele inundă satul.

Dezastrul s-a produs la ora locală 11:30, a declarat pentru agenţia de presă ANI Ramesh Kumar, comisarul districtului Kishtwar, adăugând că oficialii din poliţia locală şi cei care se ocupă cu gestionarea dezastrelor au ajuns la faţa locului.

”Armata, echipe din forţele aeriene au fost de asemenea activate. Operaţiunile de salvare şi de căutare sunt în toi”, a spus Kumar.

O rupere de nori este, potrivit Departamentului meteorologic indian, o ploaie torenţială bruscă, care aduce o cantitate de apă de peste 100 mm în doar o oră şi care poate declanşa inundaţii fulgerătoare, în special în regiunile muntoase pe perioada musonului.

Biroul meteo local din Srinagar a prognozat averse intense în mai multe regiuni din Kashmir joi, inclusiv în Kishtwar, recomandându-le rezidenţilor să stea departe de structuri instabile, stâlpi electrici şi arbori bătrâni întrucât există posibilitatea producerii unor alunecări de noroi şi viituri.