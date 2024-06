Zelenski, ovaţionat la ceremonia marcării a 80 de ani de la Debarcarea în Normandia

Preşedinteşe ucrainean Volodimir Zelenski a fost ovaţionat la ceremoniile de marcare a 80 de ani de la Debarcarea din Normandia, la Omaha Beach, relatează News.ro.

Prezenţa şefului statului ucrainean la ceremonie este atent scrutată.

El a fost îmbrăţişat de către omologul său francez Emmanuel Macron.

Volodimir Zelenski a fost primit totodată cu căldură de către alţi şefi de stat prezenţi la ceremonie.

El a scris pe X că acest eveniment ”aminteşte curajul şi hotărârea desfăşurate în cucerirea libertăţii şi democraţiei (…). Aliaţii apărau atunci libertatea Europei, iar ucrainenii o fac azi. Unitatea prevala atunci, iar unitatea adevărată poate prevala azi”.

Preşedintele rus Vladimir Putin nu a fost invitat de Franţa la ceremonie.

Preşedintele american Joe Biden a luat cuvântul după deschiderea ceremoniilor oficiale de către Emmanuel Macron şi a făcut o legătură între lupta împotriva Germaniei naziste şi Războiul din Ucraina.

”Noi am dovedit că libertatea este mai puternică decât tirania. Împreună, am câştigat războiul, am reconstruit Europa chiar împreună cu foştii noştri inamici”, a declarat el.

”Noi am investit şi participat la a avea un viitor prosper, am construit NATO, cea mai mare alianţă militară din istorie. Am adus şi alte naţiuni în sânul NATO (…), mai unită ca niciodată şi dispusă mereu să apere pacea şi libertatea peste tot în lume”, a continuat el.

”Ştim că forţele obscure de acum 80 de ani nu se evaporă niciodată. Agresiunea, dorinţa de a domina, de a controla, de a schimba frontiere cu forţa, bătălia între libertate şi dictaturi continuă aici, în Europa, în Ucraina, invadată de căre un tiran”, a denunţat Joe Biden.

”Ucrainenii se bat cu un curaj incredibil (…). Nu putem lăsa asta să se întâmple. Nu putem abandona în faţa unui dictator. Dacă o facem, vom fi uitat ceea ce s-a întâmplat aici, pe aceste plaje. Nu ne vom culca”, a declarat Joe Biden, făcând o legătură între aceste comemorări şi Războiul din Ucraina.

Preşedintele rus a fost invitat la marcarea a 70 de ani de la Debarcarea în Normandia, însă el nu a fost invitat în acest an, spre deosebire de preşedintele ucrainean.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a salutat, în deschiderea ceremoniilor, ”măreţia unui popor pregătit să moară pe un pământ care nu este al său pentru o cauză care este a sa”.

”Aceste umile morminte albe sunt unul dintre cele mai emoţionante locuri din Franţa. Simţim vibrând aici istoria, eroismul morţilor şi al viilor”, a continua el.

”Citim aici măreţia unui popor pregătit să moară pe un pământ care nu este al său, pentru o cauză care este a sa”, a tunat el, adresându-se veteranilor prezenţi, detaliindu-le misiunile realizate în timpul conflictului mondial.

El a înmânat apoi insigne de Cavaler al Legiunii de Onoare unui număr de 11 vetrani prezenţi.

Publicitate electorală