Scandal în Australia: Stadion de 828 de milioane de dolari, închis săptămâni bune din cauza unei erori „inacceptabile” la suprafața de joc

Allianz Stadium din Sydney își va închide porțile preț de zece săptămâni, iar decizia a stârnit multe controverse. Arena este una în care s-au investit 828 de milioane de dolari, iar eroarea este una surprinzătoare: nisipul folosit la instalarea stratului de drenaj este contaminat cu argilă și nămol, transmite dailymail.co.uk.

Allianz Stadium din Sydney, închis 10 săptămâni din cauza problemelor cu sistemul de drenaj

Stadionul din Sydney a fost inaugurat cu mare fast, iar condițiile de cinci stele au fost pe măsura investiției uriașe: 828 de milioane de dolari.

Doar că erori de construcție pot exista, după cum se vede, peste tot în lume, chiar și în Australia și după costuri de producție extrem de mari.

Un raport independent a dezvăluit faptul că nisipul folosit pentru instalația stratului de drenaj a fost contaminat cu argilă și nămol.

Era cunoscut faptul că Allianz Arena avea probleme mari cu calitatea gazonului și cu instalația de drenaj, iar acum a fost găsită cauza, menționează sursa citată.

Criticile s-au amplificat, iar suprafața de joc a fost catalogată drept „inacceptabilă.”

Analiza făcută a subliniat faptul că terenul drenează apa cu doar 40 mm pe oră, față de standardul de 300-600 mm.

„Atât Venues NSW, cât și guvernul NSW au fost clari încă de la început că suprafața nu a fost la standarde. Mă bucur că acum avem o cale de urmat pentru a remedia această problemă”, a declarat Steve Kamper, ministrul sportului din NSW.

Impact uriaș pentru sport și evenimente

Închiderea arenei se va produce imediat după meciul test pe care naționala de rugby a Australiei îl va juca pe 13 septembrie contra Argentinei.

Modificarea va aduce schimbări importante: Sydney FC va fi obligată să joace pe un stadion modest precum Leichhardt Oval și ar putea cere despăgubiri.

De asemenea, Unite Round, evenimentul de top al A-League, este acum sub semnul întrebării.

În plus, finalele NRL (n.r. seria de finale care este utilizată în prezent de competițiile naționale de rugby din Australia și Noua Zeelandă începând din 2012) nu vor putea fi găzduite pe Allianz.

Gazdă a Sydney Roosters, Waratahs și Sydney FC, stadionul finanțat de contribuabili a fost inaugurat în august 2022, dar în ultimul an s-a confruntat cu critici persistente privind drenajul și gazonul.

Paradoxal, lucrările de la Allianz Arena vor fi terminate la timp pentru concertele rapperului american Kendrick Lamar, programate la începutul lui decembrie.

În ce constau lucrările de reparație: procesul va dura 10 săptămâni, iar acesta presupune montarea unui nou strat de nisip și gazon.

Costul exact al procesului nu a fost încă stabilit, dar guvernul promite că stadionul va fi din nou funcțional pentru sezonul 2026.

