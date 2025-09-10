G4Media.ro
Zelenski: Cel puțin opt drone rusești de atac au fost îndreptate spre Polonia

Zelenski: Cel puțin opt drone rusești de atac au fost îndreptate spre Polonia

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că cel puțin opt drone de atac rusești au fost îndreptate spre Polonia în cursul nopții de marți spre miercuri, notează publicația poloneză Onet, care citează o postare a președintelui ucrainean pe rețeaua socială X.

O hartă care arată traiectoriile aproximative de zbor ale dronelor rusești a fost publicată de consilierul președintelui Zelenski, Mihailo Podoliak. „Rusia a atacat Polonia în mod deliberat (…) folosind drone. Aceasta este, fără îndoială, o strategie complet conștientă. Scopul este de a testa sistemul de posibile răspunsuri occidentale și de a demonstra că un astfel de sistem nu există. Scopul este de a șoca partenerii europeni ai Ucrainei, de a-i speria și de a-i convinge să renunțe la sprijinul acordat. Scopul este de a extinde și escalada războiul pe teritoriul european. Scopul este de a-i obișnui cu ideea posibilității și necesității războiului”, a spus el.

 

“Moscova împinge întotdeauna limitele posibilului și, dacă nu întâmpină o reacție puternică, rămâne la un nou nivel de escaladare. Astăzi a avut loc o altă etapă a escaladării – (drone) Shahed ruso-iraniene au operat în spațiul aerian al Poloniei, în spațiul aerian NATO. Nu doar un „Shaed”, care putea fi considerat un accident, ci cel puțin opt drone de atac îndreptate spre Polonia”, a scris și Zelenski.

Acesta a vorbit despre “un precedent extrem de periculos pentru Europa”. “Dacă vor exista măsuri suplimentare depinde în întregime de coordonarea și forța răspunsului. Rușii trebuie să simtă consecințele. Rusia trebuie să simtă că războiul nu poate fi extins și va trebui să se încheie”.

Potrivit lui Zelenski, “pauza sancțiunilor a durat mult prea mult. Amânarea restricțiilor asupra Rusiei și a complicilor săi înseamnă doar creșterea brutalității atacurilor. Sunt necesare suficiente arme pentru a descuraja Rusia. Este nevoie de un răspuns ferm – și acesta poate fi doar un răspuns comun al tuturor partenerilor: Ucraina, Polonia, toți europenii, Statele Unite”.

Volodimir Zelenski a mai spus că echipele de salvatori intervin în Volocisk, regiunea Hmelnițki, unde rușii au lovit un atelier de cusut obișnuit cu o rachetă.

“Până în prezent, trei persoane sunt raportate ca fiind rănite. Acesta este doar unul dintre locurile atacului masiv rusesc de astăzi: aproximativ 415 drone de diferite tipuri și peste 40 de rachete de croazieră și balistice. Cincisprezece dintre regiunile noastre au fost atacate. Din păcate, o persoană a fost ucisă în urma bombardamentelor din regiunea Jitomir. Condoleanțe familiei și celor dragi”, a mai spus el.

