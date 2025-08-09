G4Media.ro
Zelenski a primit mesaje de susţinere din partea Franţei, Danemarcei şi Estoniei

franta, emmanuel macron, ucraina
Sursa foto: Facebook / Emmanuel Macron

9 Aug

Zelenski spune că a avut discuţii cu liderii europeni din Estonia, Danemarca şi Franţa, transmite News.ro.

Preşedintele Franţei, Macron, „a făcut schimb de opinii” cu preşedintele ucrainean. Zelenski spune că cele două naţiuni sunt „pregătite să lucreze cât mai productiv posibil pentru o pace reală”.

Premierul danez Mette Frederiksen şi Zelenski au discutat despre progresul Ucrainei „către aderarea la UE”, spune preşedintele ucrainean.

Kristen Michal, prim-ministrul Estoniei, i-a spus lui Zelenski că este de acord că „deciziile privind securitatea Ucrainei sunt importante pentru toată lumea din Europa”, relatează preşedintele ucrainean.

În timp ce Donald Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august în Alaska pentru a discuta despre războiul din Ucraina, precizând că „vor exista schimburi de teritorii în beneficiul tuturor”, omologul său ucrainean a reacţionat rapid.

Volodimir Zelenskyi a avertizat sâmbătă împotriva oricărei „decizii care ar fi luată fără Ucraina”, reafirmând că ucrainenii „nu îşi vor abandona teritoriul ocupanţilor”.

