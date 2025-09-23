Zeci de state occidentale cer redeschiderea coridorului medical dintre Fâşia Gaza şi Cisiordania

Zeci de state occidentale au cerut luni redeschiderea coridorului medical dintre Fâşia Gaza şi Cisiordania ocupată de Israel, oferindu-se să furnizeze ajutor financiar şi personal medical sau echipamente pentru tratarea pacienţilor din Gaza în Cisiordania, transmite marţi agenţia Reuters, transmite Agerpres.

„Facem un apel insistent către Israel să restabilească coridorul medical către Cisiordania ocupată, inclusiv Ierusalimul de Est, astfel încât evacuările medicale din Gaza să poată fi reluate şi pacienţii să poată primi tratamentul de care au nevoie urgentă pe teritoriul palestinian”, au cerut ţările într-o declaraţie comună publicată de Canada.

Austria, Belgia, Canada, Franţa, Germania, Italia, Uniunea Europeană şi Polonia se numără printre cele circa 20 de semnatare ale declaraţiei. Statele Unite nu au fost menţionate ca semnatare.

„Îndemnăm de asemenea Israelul să ridice restricţiile privind livrările de medicamente şi echipamente medicale către Gaza”, se adaugă în declaraţie.

La sfârşitul lunii august, agenţiile umanitare au deplâns că doar o mică parte din ajutorul necesar, între care medicamente, a ajuns la oamenii din Gaza după ce Israelul a ridicat blocada asupra ajutorului, în luna mai. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a atenţionat în mai că sistemul de sănătate din Gaza este aproape de colaps. Israelul controlează integral accesul în Gaza şi afirmă că permite intrarea a suficiente ajutoare alimentare şi alte provizii în enclavă.

Imaginile cu palestinieni înfometaţi, inclusiv copii, au stârnit indignare pe plan global faţă de asaltul Israelului asupra Fâşiei Gaza, care din octombrie 2023 s-a soldat cu zeci de mii de morţi, strămutarea întregii populaţii a teritoriului şi a declanşat o criză a foametei. Mai mulţi experţi în drepturi, cercetători şi o anchetă a ONU afirmă că aceasta echivalează cu un genocid.

Israelul spune că acţiunile sale reprezintă autoapărare după atacul din octombrie 2023 al militanţilor din mişcarea palestiniană islamistă Hamas, care a ucis 1.200 de persoane şi în care alte peste 250 au fost luate ostatice.

Unii aliaţi cheie ai SUA, în special Marea Britanie şi Franţa, au recunoscut statul palestinian la Naţiunile Unite, ca o cale către o soluţie cu două state, în pofida dezaprobării Washingtonului, mai aminteşte Reuters.