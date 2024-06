Zeci de medici de la un spital din București au scăpat de sentințele penale după ce au fost acuzați de procurori că au luat mită ca să pună silicoane și să facă operații estetice. Tribunalul București a constatat că faptele s-au prescris, decizia nu e definitivă

Mai mulți chirurgi esteticieni, alături de alte cadre medicale acuzate de procurori acum 10 ani că ar fi transformat Spitalul de Chirurgie Plastică Reparatorie și Arsuri din Capitală într-o afacere personală și au făcut implanturi de silicon de mii de euro, au scăpat de condamnările penale. Nici zecile de paciente care i-ar fi mituit nu vor ajunge la închisoare.

În 7 iunie, Tribunalul București a hotărât încetarea procesului penal pentru că au trecut 10 ani de la comiterea faptelor, iar acestea s-au prescris. În total, este vorba despre 64 de persoane, cadre medicale şi pacienţi ai Spitalului Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arsuri din Bucureşti, trimise în judecată pentru fapte de corupţie, fals intelectual și înşelăciune comise în perioada 2012-aprilie 2014.

Decizia instanței nu este definitivă și a fost deja atacată cu apel de mai mulți inculpați din dosar, nemulțumiți că trebuie să restituie mita și cheltuielile cu operațiile efectuate ilegal. Dacă instanța superioară va menține decizia, medicilor le vor fi confiscate sumele primite, în valoare de aproximativ 250 de mii de euro, și vor trebui să plătească intervențiile chirurgicale efectuate ilegal.

Zeci de medici de la Spitalul de Chirurgie Plastică Reparatorie și Arsuri din Capitală au fost acuzați în 2014 de luare de mită, înșelăciune, fals intelectual și mărturie mincinoasă. Unii dintre aceștia, inclusiv directorul de atunci al spitalului, au fost arestați preventiv la scurt timp după comiterea faptelor.

„Într-un plic 1.400 de euro și în lei”

Procurorii au arătat că aceștia ar fi făcut implanturi de silicon și operații de înfrumusețare pe care le-au decontat la Casa de Asigurări de Sănătate. În schimb, pacientele, printre care s-au numărat artiste și fotomodele, le-ar fi dat mită mii de euro.

„Medicii au pretins şi au primit de la pacienți diferite sume de bani, pentru corecţii estetice efectuate în spitalul public, iar în cazul multora dintre operaţiile efectuate în acest mod, medicii ar fi consemnat în fişele de internare/foile de observaţie diagnostice fictive, de natură să justifice o intervenţie chirurgicală pretins necesară şi să permită decontarea internării, prin inducerea în eroare a Casei de Asigurări de Sănătate a municipiului Bucureşti, cu prejudicierea Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate”, au stabilit procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

O parte din discuțiile dintre medici și paciente au fost înregistrate de anchetatori, iar din acestea reiese cât se cerea pentru o operație efectuată ilegal.

Medic: Nemâncată, nebăută te duci în faţă la recepţie, pijama, papuci spui că ai venit la mine la internare. Fetele au o hârtie din partea mea, îţi fac internarea după care te schimbi în pijama, papucei, te iau pe secţie, îţi iau analizele, te duc la radiografie şi după aceea ne întâlnim pe la 8 şi 5 când termin eu raportul de gardă şi mai mergem mai facem nişte poze şi mai discutăm un pic, da?

Pacientă: Aha, ok, ok. Am înţeles. Ă… bănuţii vi-i aduc tot mâine, într-un plic 1.400 de euro şi în lei.

Medic: 150 de lei, da aşa…mâine dimineaţă când ne vedem, când vorbim. […]

Într-o altă convorbire interceptată, un al medic îi spune unei paciente că o operaţie de implant mamar o costă 2.500 de euro, iar o rinoplastie-1.500 de euro. Medicul a dat instrucţiuni la recepţie privind internarea pacientei şi a sfătuit-o pe aceasta să obţină un bilet de trimitere cu diagnosticul „deviaţie de sept”, spunându-i că economiseşte astfel 400 de euro.

În final, după 10 ani de judecată, magistrații Tribunalului București nu s-au mai putut pronunța asupra acuzațiilor aduse cadrelor medicale și pacientelor pentru că toate faptele s-au prescris.