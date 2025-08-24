YouTube a modificat cu AI videoclipuri fără acordul creatorilor

Rick Beato, un YouTuber cu peste 5 milioane de abonați, și-a dat seama că ceva nu era în regulă cu propria imagine: părul părea straniu, pielea prea netedă, aproape ca și cum purta machiaj. Nu era o iluzie. În ultimele luni, YouTube a rulat un experiment prin care a folosit inteligența artificială pentru a „îmbunătăți” videoclipuri pe platforma sa Shorts, fără să ceară permisiunea creatorilor, conform BBC.

Schimbările sunt subtile, riduri mai estompate, culori mai clare, detalii ușor deformate, dar suficiente pentru a da un aer artificial conținutului. „Dacă aș fi vrut această claritate falsă, aș fi aplicat eu filtre. În schimb, pare generat de AI, și asta îmi erodează încrederea în relația cu publicul meu”, spune muzicianul Rhett Shull, care a semnalat problema într-un clip devenit viral.

YouTube confirmă că a folosit „machine learning” pentru a elimina neclarități și zgomot de imagine, asemănător filtrelor de pe telefoane moderne. Însă, după cum subliniază Samuel Wooley, profesor la Universitatea din Pittsburgh, diferența e că pe telefon alegi ce setări să activezi, pe YouTube decizia a fost luată peste capul creatorilor.

Fenomenul ridică întrebări mai largi: ce mai înseamnă „realitatea” atunci când AI-ul intervine invizibil între noi și conținutul pe care îl consumăm? Cazuri similare au aprins deja dezbateri: fotografiile cu „Luna” de pe telefoanele Samsung, funcția Best Take de pe Pixel 10 care schimbă zâmbetele din poze, sau serialele anilor ’80 recondiționate cu AI pe Netflix și descrise ca „un coșmar vizual de fețe deformate”.

„Nu e o premieră, Photoshop și filtrele de social media au făcut același lucru, dar AI accelerează aceste tendințe la un nivel complet nou”, spune Wooley.

Pentru unii creatori, schimbările nu sunt dramatice și chiar acceptabile. Pentru alții, e o problemă de încredere și autenticitate: cum să te prezinți onest online dacă platforma însăși îți editează chipul?