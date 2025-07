Wimbledon, excepție de la codul vestimentar după moartea lui Diogo Jota

Organizatorii de la Wimbledon au decis să relaxeze una dintre cele mai stricte reguli de la All England Club după moartea tragică a lui Diogo Jota: le vor permite jucătorilor să poarte o banderolă neagră, transmite Mirror.

Sacrul cod vestimentar care impune albul în totalitate va putea fi încălcat în memoria lui Diogo Jota, transmite sursa citată.

După ce fotbalistul celor de la Liverpool și-a pierdut viața într-un cumplit accident de mașină, jucătorii care participă la turneul de la All England Club pot purta o banderolă neagră în timpul disputelor de la Wimbledon.

Cu toate că Wimbledon are reputația de a aplica cu strictețe codul vestimentar alb pe toate terenurile sale, organizatorii au precizat că, în semn de respect, vor permite purtarea unei panglici negre la braț, dacă există solicitări în acest sens.

„Ce veste teribil de tristă. Toată dragostea mea pentru familia lui Diogo Jota. Odihniți-vă în pace”, a transmis Rafael Nadal după accidentul în care atacantul lusitan și-a pierdut viața.

Fotbalul european este în doliu după ce Diogo Jota, jucător al celor de la Liverpool, a murit într-un accident rutier. Portughezul avea 28 de ani, iar recent se căsătorise: avea trei copii. Alături de atacant a decedat și fratele său Andre (26 de ani).

Atacantul lusitan a murit joi dimineață într-un cumplit accident rutier în provincia spaniolă Zamora.

Tragedia a șocat lumea fotbalului, dar și opinia publică: fotbalistul avea doar 28 de ani, se căsătorise recent și era tatăl a trei copii.

În data de 22 iunie 2025, Diogo și iubita sa, Rute Cardoso, se căsătoreau.

Cuplul avea trei copii: Denis (născut în 2021), Duarte (2023) și o fetiță născută în 2024, al cărei nume nu a fost încă făcut public.

Conform jurnaliștilor de la Marca, accidentul s-a produs la kilometrul 65 al autostrăzii A-52, în apropierea regiunii Sanabria.

Diogo, alături de fratele său mai mic, Andre Jota (26 de ani – fotbalist și el la Penafiel, în a doua ligă portugheză), se aflau într-un Lamborghini.

Sursa citată vorbește despre faptul că un cauciuc a explodat, iar mașina a părăsit carosabilul și a fost rapid cuprinsă de flăcări.

Pompierii nu au mai putut face nimic, cei frați fiind declarați decedați.

