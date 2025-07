Mesajul lui Cristiano Ronaldo după decesul tragic al lui Diogo Jota, coechipier în naționala Portugaliei

Cristiano Ronaldo a reacționat pe rețelele sociale după tragicul deces al lui Diogo Jota. Recent, cei doi au câștigat alături de Portugalia Liga Națiunilor, iar Cristiano se declară șocat de cele întâmplate cu Diogo și cu fratele său Andre (amândoi au murit în accidentul petrecut în Spania).

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Nu are sens. Abia ce am fost împreună la echipa națională, abia te-ai căsătorit. Familiei tale, soției tale și copiilor tăi le trimit condoleanțele mele și le doresc toată puterea din lume.

Știu că le vei fi mereu alături. Odihniți-vă în pace, Diogo și Andre. Tuturor ne va fi dor de voi” – Cristiano Ronaldo, după decesul lui Diogo Jota.

Fotbalul european este în doliu după ce Diogo Jota, jucător al celor de la Liverpool, a murit într-un accident rutier. Portughezul avea 28 de ani, iar recent se căsătorise: avea trei copii. Alături de atacant a decedat și fratele său Andre (26 de ani).

Atacantul lusitan a murit joi dimineață într-un cumplit accident rutier în provincia spaniolă Zamora.

Tragedia a șocat lumea fotbalului, dar și opinia publică: fotbalistul avea doar 28 de ani, se căsătorise recent și era tatăl a trei copii.

În data de 22 iunie 2025, Diogo și iubita sa, Rute Cardoso, se căsătoreau.

Cuplul avea trei copii: Denis (născut în 2021), Duarte (2023) și o fetiță născută în 2024, al cărei nume nu a fost încă făcut public.

Familia era una fericită și nimic nu prevestea tragedia care avea să o lovească la doar câteva zile distanță de nuntă.

RIP Diogo Jota 💔

He got married 7 days ago and lost his life in a car accident. Life is so cruel and unpredictable. 😭 pic.twitter.com/ERpa7QzZSC

— Fan Club | Leo Messi 🔟 (@WeAreMessi) July 3, 2025