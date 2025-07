Durerea fără margini a familiei Jota: Diogo a murit la doar câteva zile după nuntă. Starul lui Liverpool avea 3 copii

Fotbalul european este în doliu după ce Diogo Jota, jucător al celor de la Liverpool, a murit într-un accident rutier. Portughezul avea 28 de ani, iar recent se căsătorise: avea trei copii. Alături de atacant a decedat și fratele său Andre (26 de ani).

Atacantul lusitan a murit joi dimineață într-un cumplit accident rutier în provincia spaniolă Zamora.

Tragedia a șocat lumea fotbalului, dar și opinia publică: fotbalistul avea doar 28 de ani, se căsătorise recent și era tatăl a trei copii.

În data de 22 iunie 2025, Diogo și iubita sa, Rute Cardoso, se căsătoreau.

Cuplul avea trei copii: Denis (născut în 2021), Duarte (2023) și o fetiță născută în 2024, al cărei nume nu a fost încă făcut public.

Familia era una fericită și nimic nu prevestea tragedia care avea să o lovească la doar câteva zile distanță de nuntă.

He got married 7 days ago and lost his life in a car accident. Life is so cruel and unpredictable. 😭 pic.twitter.com/ERpa7QzZSC

View this post on Instagram

Conform jurnaliștilor de la Marca, accidentul s-a produs la kilometrul 65 al autostrăzii A-52, în apropierea regiunii Sanabria.

Diogo, alături de fratele său mai mic, Andre Jota (26 de ani – fotbalist și el la Penafiel, în a doua ligă portugheză), se aflau într-un Lamborghini.

Sursa citată vorbește despre faptul că un cauciuc a explodat, iar mașina a părăsit carosabilul și a fost rapid cuprinsă de flăcări.

Pompierii nu au mai putut face nimic, cei frați fiind declarați decedați.

Focul izbucnit de la respectiva mașină a fost atât de puternic încât s-a exins la vegetația din jur, informează Marca.

Diogo Jota se afla în vacanță în Spania, iar asta pentru că Liverpool nu participă la Campionatul Mondial al Cluburilor din SUA.

„Suntem devastați de pierderea lui Diogo. Era nu doar un jucător remarcabil, ci și un om extraordinar.

Gândurile noastre se îndreaptă către soția sa, Rute, și cei trei copii ai lor”, transmite Liverpool într-un comunicat de presă.

Diogo Jota a fost transferat la Liverpool în anul 2020, de la Wolverhampton, în schimbul a 44,7 milioane de euro.

În cei cinci ani petrecuți pe Anfield, el a bifat următoarele:

A câștigat trei trofee importante alături de cormorani: Premier League (2024/25), Cupa Angliei (2021/22) și Cupa Ligii (2021/22).

Liverpool and Portugal forward Diogo Jota and his brother André Silva have tragically died in a car accident in Spain.

Our deepest condolences go out to their loved ones. pic.twitter.com/Pv7F4rm54N

— ESPN UK (@ESPNUK) July 3, 2025