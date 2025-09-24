G4Media.ro
WhatsApp lansează o funcţie de traducere / Deocamdată nu există suport pentru…

WhatsApp lansează o funcţie de traducere / Deocamdată nu există suport pentru traducerile în limba română

Utilizatorii WhatsApp vor putea traduce mesajele pe care le primesc, graţie celei mai noi facilităţi introduse de aplicaţia deţinută de Meta, transmite News.ro.

Pentru a traduce un mesaj, utilizatorul nu trebuie decât să ţină apăsat pe acesta până apare meniul contextual şi să aleagă opţiunea Translate de aici, urmată de selectarea limbii în care se va face traducerea.

Traducerea se face local, pentru a proteja intimitatea utilizatorilor, spune producătorul, care ţine să menţioneze că mesajele rămân criptate.

În funcţie de platformă, noua funcţionalitate are anumite particularităţi. Pe iPhone, de exemplu, traducerea se poate face în mai multe limbi, deoarece este folosit sistemul de traducere al sistemului de operare.

Pe Android se poate traduce în mai puţine limbi, dar, în schimb, există posibilitatea traducerii automate a mesajelor primite dintr-un anumit chat.

Pe niciuna din cele două platforme nu există suport pentru traducerile în limba română.

Traducerea va fi disponibilă în chat-uri individuale, grupuri de discuţii şi canale, dar numai pe Android şi iPhone.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

