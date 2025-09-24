WhatsApp lansează o funcţie de traducere / Deocamdată nu există suport pentru traducerile în limba română
Utilizatorii WhatsApp vor putea traduce mesajele pe care le primesc, graţie celei mai noi facilităţi introduse de aplicaţia deţinută de Meta, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Pentru a traduce un mesaj, utilizatorul nu trebuie decât să ţină apăsat pe acesta până apare meniul contextual şi să aleagă opţiunea Translate de aici, urmată de selectarea limbii în care se va face traducerea.
Traducerea se face local, pentru a proteja intimitatea utilizatorilor, spune producătorul, care ţine să menţioneze că mesajele rămân criptate.
În funcţie de platformă, noua funcţionalitate are anumite particularităţi. Pe iPhone, de exemplu, traducerea se poate face în mai multe limbi, deoarece este folosit sistemul de traducere al sistemului de operare.
Pe Android se poate traduce în mai puţine limbi, dar, în schimb, există posibilitatea traducerii automate a mesajelor primite dintr-un anumit chat.
Pe niciuna din cele două platforme nu există suport pentru traducerile în limba română.
Traducerea va fi disponibilă în chat-uri individuale, grupuri de discuţii şi canale, dar numai pe Android şi iPhone.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Facebook lansează un asistent matrimonial bazat pe AI / Meet Cute va oferi o „sugestie surpriză” pe baza algoritmului
BREAKING Uniunea Europeană va bloca accesul marilor companii tehnologice la noul sistem de partajare a datelor financiare / Apple, Meta, Google și Amazon sunt excluse pentru a proteja „suveranitatea digitală” a Europei
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.