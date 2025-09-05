VREMEA Atenţionări cod galben de vreme deosebit de caldă în 15 judeţe, vineri şi sâmbătă / Temperaturile vor urca până la 34 de grade Celsius

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, noi atenţionări Cod galben de caniculă ce vizează 15 judeţe situate în nord, vest, nord-vest şi nord-est.

Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de vineri, între orele 12:00 – 21:00, valul de căldură se va intensifica în Banat şi Crişana, unde va fi caniculă, şi se va menţine în Maramureş, vestul şi nordul Transilvaniei şi în jumătatea nordică a Moldovei, cu temperaturi deosebit de ridicate.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unităţi şi va fi disconfort termic. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 şi 36 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat şi Crişana, transmite Agerpres.

Judeţele aflate vineri sub Cod galben de vreme călduroasă sunt: Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Cluj, Caraş-Severin, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Neamţ, Sălaj, Satu Mare, Suceava şi Timiş.

Sâmbătă, în intervalul orar 12:00 – 21:00, în Maramureş, Crişana, în nordul Banatului şi în nordul şi vestul Transilvaniei, canicula se va menţine, astfel că vor fi temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic.

ITU va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unităţi, iar valorile termice din timpul zilei vor oscila între 30 şi 34 de grade.

Judeţele avertizate sâmbătă sunt: Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Hunedoara, Maramureş, Sălaj, Satu Mare şi Timiş.