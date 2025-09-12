Volodimir Zelenski şi Keith Kellogg, trimisul lui Trump, au discutat la Kiev despre garanţiile de securitate şi presiunea asupra Rusiei / Întâlnirea, în contextul intensificării atacurilor asupra Ucrainei după episodul Alaska

Preşedintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit joi cu reprezentantul special al preşedintelui SUA, Keith Kellogg, care a venit din nou la Kiev, după nici o lună, în condiţiile în care Rusia şi-a intensificat atacurile asupra Ucrainei după summitul Trump-Putin de luna trecută din Alaska, transmite News.ro.

„Am discutat despre diferiţi vectori de cooperare — cum să atingem pacea reală şi să garantăm securitatea Ucrainei”, a declarat preşedintele Volodimir Zelenski.

„Este vorba despre proiecte separate în cadrul iniţiativei PURL pentru finanţarea producţiei şi achiziţionarea de sisteme Patriot, acorduri bilaterale puternice privind producţia comună de drone şi arme, pe care le-am propus Americii”, a detaliat el.

„Contăm pe o reacţie pozitivă din partea SUA”, a adăugat Zelenski.

De asemenea, părţile au discutat în detaliu despre presiunea asupra ruşilor şi despre ceea ce se poate face împreună cu partenerii în politica tarifară şi de sancţiuni, pentru a grăbi o întâlnire directă a liderilor care să pună capăt războiului. „Formatul trilateral al liderilor este, fără îndoială, cel mai eficient”, a remarcat Zelenski, referindu-se la o întâlnire între el, Vladimir Putin şi Donald Trump.

„Am discutat, de asemenea, despre returnarea copiilor ucraineni răpiţi, cooperarea internaţională în acest sens, condiţiile în care se află copiii noştri”, a mai spus Zelenski.

„De asemenea, ne pregătim pentru cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a ONU la New York. Am discutat despre măsurile planificate, coordonarea între Ucraina şi America şi activitatea în cadrul Coaliţiei de Voinţă. Lucrăm la potenţiale întâlniri şi diferite formate”, a spus Zelenski, citat de Ukrainskaia Pravda.

Keith Kellogg a sosit joi în capitala Ucrainei, dar nu se ştie câte zile va dura vizita sa. Sosirea reprezentantului special al lui Trump are loc pe fondul intensificării atacurilor ruseşti asupra regiunilor ucrainene, în special asupra Kievului.

Cu o zi înainte, presa a scris că prăbuşirea dronelor ruseşti pe teritoriul Poloniei l-a surprins pe Kellogg în drum spre această ţară.

Kellogg a vizitat ultima dată Ucraina la sfârşitul lunii august. Atunci, el a declarat că munca diplomatică pentru garanţiile de securitate pentru Ucraina continuă şi este foarte complexă.